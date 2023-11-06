بيت الثقافة ببولاق في الوادي الجديد نظم ورشة فوم للأطفال

نظم بيت الثقافة ببولاق في الوادي الجديد ورشة فوم للأطفال وتأتي الورشة ضمن خطة الأنشطة المقررة من قِبَل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة السيد عمرو البسيوني، وتُنفذ في إطار فعاليات فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة السيدة ابتسام عبد المريد، بإشراف أسماء حسين وذلك لتنمية قدرات وإبداع الأطفال

تهدف هذه الورشة إلى تعزيز المهارات اليدوية والفنية للأطفال من خلال استخدام مادة الفوم. يتعلم الأطفال كيفية قص ولصق الفوم بأشكال وألوان مختلفة لصنع أعمال فنية مبدعة. كما يتعرفون على تقنيات مختلفة لتشكيل وتصميم الفوم، مثل استخدام القوالب وقص الشكل بالمقص.

تلقى الورشة استحساناً كبيراً من الأطفال الذين انبهروا بإمكانيات الفوم ومرونته للإبداع. وقد تميزت الأعمال الفنية التي صنعها الأطفال بالتنوع الكبير في الأشكال والألوان، كما أبدعوا في تشكيل الفوم ليصنعوا أشكالاً ثلاثية الأبعاد مذهلة.

تعكس هذه الورشة النجاح المستمر للهيئة العامة لقصور الثقافة في تنفيذ برامجها التعليمية والثقافية في مختلف المجالات. تسهم مثل هذه النشاطات في تطوير مهارات الأطفال ودعم ابداعهم من خلال توفير البيئة المناسبة والإشراف المتخصص.

لا يمكن إلا أن نثمن الجهود المبذولة من قِبَل فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة السيدة ابتسام عبد المريد واشراف المعلمة أسماء حسين، اللذين عملوا جاهدين على تحقيق أهداف الورشة وتجربة إيجابية للأطفال.

من المؤكد أن مثل هذه الفعاليات ستبقى ركيزة أساسية في تطوير قدرات الأطفال وإشعاع الثقافة والإبداع في المجتمع.

جانب من ورشة فوم للأطفال

جانب من ورشة فوم للأطفال

جانب من ورشة فوم للأطفال