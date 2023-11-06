مرسم عن الاحتفال باعياد الطفولة تنظمه مكتبة شرق بولاق الثقافية بالوادي الجديد

ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني للاحتفال بأعياد الطفوله والمنفذه باقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد نفذت مكتبة شرق بولاق الثقافية بالوادي الجديد مرسم عن الاحتفال باعياد الطفولة

حيث تم تنظيم المرسم تحت إشراف الفنانة سحر حسن، وذلك بهدف إسعاد الأطفال وإظهار مواهبهم وإبداعاتهم الفنية. شهد المرسم مشاركة كبيرة من الأطفال الذين تجاوبوا بحماس كبير مع الفعاليات والأنشطة المقدمة.

تضمن المرسم العديد من الورش الفنية المتنوعة، حيث قام الأطفال بتجربة عدة تقنيات وأساليب في الرسم، مثل الرسم بالألوان المائية والألوان الزيتية والقلم الرصاص والألوان الخشبية. كما قدمت الورش فرصة للأطفال للتعبير عن أنفسهم وتطوير مهاراتهم الفنية من خلال إنشاء لوحات فنية فريدة من نوعها.

وعلاوة على ذلك، قدم المرسم أيضًا أنشطة ترفيهية ممتعة للأطفال، مثل الألعاب والمسابقات وعروض الأداء المسرحي والأنشطة الحركية الموجهة. تهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز المتعة والترفيه وتقديم تجربة ممتعة للأطفال خلال احتفالهم بأعياد الطفولة.

وقد لاقى المرسم استحسان الأهالي والأطفال الذين أبدوا إعجابهم الشديد بالفعاليات المقدمة. كما أشادت الحضور بالجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة ومكتبة شرق بولاق الثقافية في تنظيم فعاليات تلك الأعياد وتقديم فرصة للأطفال للاستمتاع بأوقاتهم والاحتفال بطفولتهم.

وبالتأكيد، تعتبر هذه الفعاليات المقدمة بمناسبة أعياد الطفولة أحد الجهود المباركة والهادفة التي تهدف إلى تعزيز قيمة الثقافة والترفيه وإسعاد الأطفال. فهي تساهم في بناء أجيال متعلمة ومبدعة، وتمنح الأطفال فرصة للاستمتاع بطفولتهم والتعبير عن أنفسهم بطرق مبتكرة ومبهجة.

جانب من مرسم عن الاحتفال باعياد الطفولة

جانب من مرسم عن الاحتفال باعياد الطفولة

جانب من مرسم عن الاحتفال باعياد الطفولة