"كيف نشأت لغة الإنسان" ورشة حكي ببيت ثقافة ناصر الثورة بالوادي الجديد

في إطار سعي الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد لتنظيم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، نظم بيت ثقافة ناصر الثورة بالوادي الجديد فعالية خاصة للأطفال بعنوان "كيف نشأت لغة الإنسان"، وهي قصة قصيرة من تأليف محمد حمزة السعداوي وناقشتها المفكرة والكاتبة ناريمان محمد.

تأتي هذه النشاطات الثقافية والفنية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي الثقافي والتربوي لدى الأطفال وتشجيع القراءة والابتكار الفكري لديهم. تحاول تلك الفعالية توصيل رسالة مهمة للأطفال حول أهمية اللغة في حياتنا وكيف تطورت عبر الزمن لتصبح وسيلة اتصال قوية وأداة للتعبير عن الأفكار والمشاعر.

تدور قصة "كيف نشأت لغة الإنسان" حول رحلة مشوقة من خلال إحدى العصور البدائية، حيث يتعرف الأطفال على أصل اللغة وكيف بدأت الكلمات في التشكل والمعنى ونقل المعلومات بين البشر. يجسد الكاتب في القصة الأنشطة اليومية لهذه العصور القديمة والتحديات التي واجهتها المجتمعات في تطوير طرق الاتصال اللغوي.

تتخلل القصة العديد من الأحداث المشوقة والشخصيات المميزة، ما يشد انتباه الأطفال ويحفزهم على متابعة القصة والاستفادة من المعلومات الثقافية التي تقدمها. تعتبر هذه الفعالية فرصة لتنمية قدرات الأطفال في الإبداع والتخيل وتوسيع مداركهم الثقافية.

يأمل المنظمون من هذه الفعالية أن تساهم في تعزيز حب القراءة لدى الأطفال وتشجيعهم على استكشاف مجالات جديدة في الثقافة والفن. وتعكس هذه الأنشطة جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في تحقيق رؤيتها في تعزيز الثقافة والفن والتربية في الشباب وتنمية مكنوناتهم الإبداعية.

على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجه العالم بسبب الجائحة، إلا أن الهيئة العامة لقصور الثقافة استطاعت تنظيم فعاليات متنوعة تلبي احتياجات المجتمع وتعزز الروح المعنوية لدى الأطفال. ومن المتوقع أن تستمر الهيئة في تنظيم فعاليات ثقافية وفنية أخرى للأطفال والشباب بالتعاون مع الفروع المختلفة في البلاد بهدف إغناء حياتهم الثقافية والفكرية.

جانب من ورشة حكي بالوادي الجديد

جانب من ورشة حكي بالوادي الجديد