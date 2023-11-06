قصر ثقافة الطفل بالخارجة ينظم مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة

تم تنظيم مسابقة ثقافية في مجال المعلومات العامة من قبل قصر ثقافة الطفل بالخارجة برئاسة سماح مسعود مدير قصر ثقافة الطفل بالخارجة، وذلك ضمن الخطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد ويهدف هذا النشاط إلى تعزيز المعلومات العامة لدى الأطفال وتنمية قدراتهم الثقافية.

تم تنفيذ المسابقة تحت إشراف منال سيد، وهي المسؤولة عن تنظيم الأنشطة الثقافية والفنية في المنطقة. قامت منال سيد بتصميم الأسئلة وتنظيم النشاط بطريقة تشجيعية وترفيهية، بهدف جذب اهتمام الأطفال وتشجيعهم على المشاركة والتفاعل.

شارك في المسابقة عدد كبير من الأطفال من مختلف المراحل العمرية. حيث أمتعوا الحضور بمعرفتهم ومهاراتهم في مجالات مختلفة مثل العلوم، الرياضيات، اللغة العربية، الثقافة العامة وغيرها. تم تقديم الأسئلة بشكل مبسط وممتع، مع تشجيع الأطفال على التفكير والمنافسة بروح رياضية.

قامت اللجنة المنظمة بتقييم أداء المشاركين وتحديد الفائزين وفقاً لمجموع الإجابات الصحيحة. تم تكريم الفائزين وتقديم الجوائز المناسبة لهم، بهدف تحفيزهم وتقدير جهودهم في المسابقة.

تعد هذه المسابقة الثقافية في المعلومات العامة مبادرة مميزة من قصر ثقافة الطفل بالخارجة لتعزيز ثقافة الأطفال وتوسيع معارفهم في مختلف المجالات. من المتوقع أن تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنظيم هذه الأنشطة المثيرة والتعليمية لتعزيز الوعي الثقافي لدى الأجيال القادمة وتعزيز الترابط الاجتماعي.

جانب من المسابقة الثقافية فى المعلومات العامة

جانب من المسابقة الثقافية فى المعلومات العامة