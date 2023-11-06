طارق السعيد: تصرف أفشة غير مقبول وقرار الزمالك محترم

أكد طارق السعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، أن تصرف أفشة بالاعتراض على قرار الجهاز الفني باستبداله في لقاء المقاولون العرب غير مقبول، مشيرا إلى أنه لاعب كبير وقدوة للاعبين الصغار وعليه تقبل قرارات الإدارة الفنية، كما أنه يتواجد في نادٍ كبير وعليه إدراك ذلك، والغرامة المالية هي أقل شئ لأنه نجم من نجوم الفريق.

وقال السعيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أنتوني موديست لازال لديه فرصة كبيرة من أجل اثبات ذاته، وكرة القدم علمتنا عدم التسرع، واللاعب لم يحصل على فرصة كاملة، والملامح الحالية للاعب لا تُبشر، ولا يجب أن نقسو على أي لاعب إلا بعد انتهاء التجربة كاملة".

وأضاف: "لو كنت مدير فني وواثق في إمكانياته، سأقوم بمنحه فرصة في المباريات، وحتى الآن موديست لا يستطيع مجاراة زملائه في الأهلي هجوميًا".

وزاد: "قيام كولر بالتدوير امام المقاولون العرب ليس جديد، فهو يلجأ لذلك من الموسم الماضي، وبعد لقاء صنداونز كان طبيعي أن يريح بعض اللاعبين، وظهرت عناصر بشكل جيد مثل طاهر محمد طاهر، وأفشة كان جيد حتى خروجه لذلك كان حزين، وفي النهاية كان الأهم هو تحقيق الفوز".

وتابع: "المقاولون العرب مستواه متراجع عن الموسم الماضي، وحتى الآن شوقي غريب يواجه سوء حظ كبير في المباريات".

وأتم: "الزمالك اتخذ قرار محترم بشأن عرض الثلاثي للبيع من أجل اعادة الانضباط لفريق كرة القدم، والمفروض أن فتوح وصبحي والزناري لاعبين مميزين ولا يجب أن يخرجوا من معسكر مباراة مهمة، وأنا مؤيد للقرار فمهما كانت نجومية أي لاعب يبقى النادي أكبر من أي شئ، والانضباط أهم شئ خارج الملعب ونتمنى التوفيق للجهاز الفني الجديد بقيادة معتمد جمال".