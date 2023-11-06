سيد معوض: فتوح لم يحترم ظروف الزمالك

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن جميع المباريات المحلية ستكون في متناول الأهلي وجهازه الفني بقيادة مارسيل كولر، كما أن فريق المقاولون العرب بعيد تماما عن مستواه منذ فترة طويلة، لذلك حسم الفريق الأحمر المباراة لصالحه.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أحمد فتوح لاعب جيد ولكن ليس مستقر، مستواه متذبذب هناك مباريات يكون أحسن لاعب في المستطيل الأخضر والمباراة التالية يكون سبب في خسارة الفريق، ومن بعد كأس أمم إفريقيا الماضية لم يقدم المستوى المطلوب ولم يكن عنصر مؤثر مع الزمالك او منتخب مصر، واعتقد أنه الأعظم في مركزه، هناك بعض اللاعبين تشعر بنفسها".

وأضاف: "اي لاعب غير مستقر تعويضه سهل سواء في الزمالك أو في أي نادٍ آخر، وتصرف فتوح غريب للغاية بعد خروجه من معسكر لقاء الزمالك أمام زد، ولا يوجد احترام للحالة والظروف الصعبة التي يعيشها الفريق".

وتابع: "الأندية ساعدت على وصول أسعار اللاعبين لأرقام خيالية، عقود اللاعبين وصلت لمبالغ خرافية".

وأشار إلى أن قرار رحيل أوسوريو منطقي بناء على النتائج السابقة، مشيرا إلى أن تأخر القرار كان بسبب الشرط الجزائي في عقده ورواتبه المتأخرة، موضحا أن قرار رحيله جاء بعد الخسائر أمام انبي وزد، وابتعاد الزمالك عن المنافسة على لقب الدوري، لذلك كان يجب التضحية بالمال من أجل رحيله.

وأوضح: "قرارات ادارة الزمالك الأخيرة كانت ايجابية، رحيل اوسوريو وايقاف اللاعبين وبيعهم طبيعية، فلا يجوز أن يكون هناك معسكر ويخرج 3 لاعبين عن النادي وقبلها كان الفريق خاسرا امام انبي".

وتابع: "ما فعله أحمد فتوح أمر في غاية الغرابة، لأنه لاعب دولي، وهناك توقف دولي قادم، وهناك بعض اللاعبين تعتقد أنها ستعود مجددا للمنتخب بعد فترة، وتخيل لو رفض الأهلي ضمه، فأين سيذهب بعد ذلك؟!".

وأضاف: "كان يجب على فتوح الالتزام حتى آخر يوم في عقده لو كان لديه نية في الرحيل بعد نهاية الموسم".

وأتم: "الأهلي لو وجد ظهير أيسر متاح يكون بديل لـ معلول، لن يدخل في مفاوضات مع أحمد فتوح، وهناك محمد حمدي ومحمد شكري في سيراميكا، وكذلك بدأ كريم الدبيس في المشاركة مع الفريق".