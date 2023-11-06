"دعم وتمكين".. مكتبة الطفل والشباب بتنيدة بالوادي الجديد تنظم محاضرة ثقافية

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية في إطار خطتها السنوية، والتي تستهدف تنويع وتطوير النشاط الثقافي في مختلف المجالات. وبالتعاون مع إدارة الدراسات والبحوث وفرع ثقافة الوادي الجديد، نظمت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة بالوادي الجديد محاضرة ثقافية تحت عنوان "دعم وتمكين"، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للدعم والتمكين.

قدمت المحاضرة سيد محمد عكاشة، حيث تطرق فيها إلى أهمية دعم وتمكين المرأة في المجتمع. تناول عكاشة العديد من القضايا التي تواجهها المرأة في مجالات العمل والتعليم والمشاركة السياسية، وأكد على أن تمكين المرأة له تأثير إيجابي على المجتمع بأكمله. كما تحدث عكاشة عن البرامج والمشاريع التي تعمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع، وشدد على ضرورة دعم الأفكار والمبادرات التي تساهم في تعزيز حضور المرأة في مختلف المجالات.

حضر المحاضرة عدد كبير من الشباب والشابات المهتمين بقضايا المرأة ودورها في المجتمع. وقدمت المكتبة أيضاً فرصة للحضور لتبادل الأفكار والآراء وطرح الأسئلة لمحاور المحاضرة. وقد لاقت المحاضرة إقبالًا كبيرًا من الحضور، الذين أشادوا بأهمية مناقشة وتعزيز دور المرأة في المجتمع.

ومن المقرر أن تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنظيم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة لتعزيز الحضور الثقافي في جميع مناطق الوادي الجديد وتمكين جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن جنسهم أو خلفياتهم. وتأمل الهيئة أن تسهم هذه الفعاليات في تحقيق تطور ثقافي واجتماعي شامل يعود بالنفع على الجميع.

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية