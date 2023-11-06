ميدو: إدارة الزمالك تتواصل مع حازم إمام بشأن فتوح والزناري وصبحي
كشف أحمد حسام ميدو، كواليس تواصل مُنتظر بين إدارة الزمالك وحازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.
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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سيكون هناك تواصل بين إدارة الزمالك وحازم إمام المشرف العام على المنتخب الأول سيتم بشكل ودي، لطلب عدم انضمام ثلاثي الزمالك المعروض للبيع إلى قائمة منتخب مصر ومعسكره القادم."
وأضاف: "اتحاد الكرة يحترم نادي الزمالك ويُرسخ قيم ومبادئ معينة وهذا الأهم لذلك الاتجاه سيسير في عدم استدعاء الثلاثي إلى قائمة منتخب مصر"