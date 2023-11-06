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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو: إدارة الزمالك تتواصل مع حازم إمام بشأن فتوح والزناري وصبحي

حازم إمام
حازم إمام

كشف أحمد حسام ميدو، كواليس تواصل مُنتظر بين إدارة الزمالك وحازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سيكون هناك تواصل بين إدارة الزمالك وحازم إمام المشرف العام على المنتخب الأول سيتم بشكل ودي، لطلب عدم انضمام ثلاثي الزمالك المعروض للبيع إلى قائمة منتخب مصر ومعسكره القادم."
وأضاف: "اتحاد الكرة يحترم نادي الزمالك ويُرسخ قيم ومبادئ معينة وهذا الأهم لذلك الاتجاه سيسير في عدم استدعاء الثلاثي إلى قائمة منتخب مصر"

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