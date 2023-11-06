قصر ثقافة موط يناقش كتاب "تطور الحركة الوطنية في مصر"

تمت مناقشة كتاب "تطور الحركة الوطنية في مصر" في قصر ثقافة موط، وهذا يعتبر جزءًا من الخطة الثقافية والفنية التي ينظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني. تم تنفيذ النشاط في إطار اقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وتحت إشراف فرع ثقافة الوادي الجديد الممثلة في هذه الحالة برئاسة ابتسام عبد المريد وتولت شادية كامل مهمة مناقشة الكتاب.

تم اختيار كتاب "تطور الحركة الوطنية في مصر" لاهتمامه بتفاصيل حركة التحرر الوطني في مصر، وهو يستعرض الأحداث التاريخية والمراحل التي شكلت هذه الحركة على مدار العقود الماضية. يقدم الكتاب نظرة شاملة عن المفاهيم والأيديولوجيات التي قادت الثورة وشجبت الاستعمار، بالإضافة إلى دور الشخصيات البارزة التي لعبت دورًا حاسمًا في تشكيل مسار الحركة الوطنية في مصر.

تأتي مناقشة هذا الكتاب في قصر ثقافة موط ضمن سلسلة الأنشطة الثقافية المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز المعرفة والفهم للتراث الثقافي المصري. تم تنظيم الجلسة بشكل دقيق بحضور جمهور مهتم بالثقافة الوطنية والتاريخ المصري. تناقش شادية كامل محتوى الكتاب وتسلط الضوء على أهم النقاط التي يعالجها الكتاب، مما يساهم في إثراء المناقشة وتعميق الفهم لهذا الموضوع الهام.

تعد مثل هذه الفعاليات فرصة رائعة للقراء والمهتمين في المجال الثقافي للتواصل مع المؤلف وتبادل الأفكار والآراء، وهي أيضًا فرصة للكتاب لتقديم أعمالهم وتعزيز نجاحاتهم. يؤكد تنظيم هذه المناقشات على التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتعزيز المحتوى الثقافي ودعم الثقافة المصرية وتراثها.

من المؤمل أن تستمر الهيئة في تنظيم هذه الأنشطة والفعاليات الثقافية الهامة في مختلف أنحاء مصر، لتعزيز الثقافة والتراث وتعزيز الوعي بالنقاشات الثقافية والأدبية في البلاد. هذه الفعاليات تساهم في تعزيز التفاعل الثقافي وتعزيز روح المشاركة والانتماء للمجتمع المحلي.

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية