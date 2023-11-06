عمرو موسى : تصريحات وزير التراث الإسرائيلي اعتراف خطير بامتلاك السلاح النووي

دعا عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، الجامعة العربية لتسجيل تصريح أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية من الدعوة إلى استخدام السلاح النووي لإخضاع غزة وحماس.

وطالب عمرو موسى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمر أديب ، ببرنامج الحكاية، المذاع على فضاية “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الأحد بإبلاغ التصريح حرفياً ورسمياً إلى أمين عام الأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة ازاء هذا التطور الخطير لدى الأجهزة المختصة بمنع الانتشار النووي ونزع السلاح النووي.

اعتراف بوجود أسلحه نوويه في إسرائيل

وأشار عمرو موسى إلى أن تصريح الوزير الإسرائيلي اعتراف بأن هناك أسلحه نوويه في إسرائيل ، وأن مسؤول هناك يقترح استخدامه، وهذا يأتى كدليل إدانة.

ولفت إلى أن هذا الاعتراف والطلب أمر خطير، وهذا التصريح أول اعتراف لأحد كبار المسئولين بإسرائيل بامتلاك اسرائيل للسلاح النووي، ويطرح إمكانية التهديد به؛ بل يقترح على الحكومة المتطرفة القائمة استخدامه.