الفرسان الثلاثة على مائدة الحوار بنادى أدب الخارجة

اجتمع كوكبة كبيرة من اعضاء نادى ادب قصر ثقافة الخارجة برئاسة الشاعر مصطفى معاذ رئيس نادى ادب الخارجة وإشراف الشاعر محمد صابر مسئول نادى الادب

وإلى جانب نخبة من مبدعى ومحبي الشعر فى جلسة أدبية اسبوعية جديدة من جلسات نادى الادب حيث تناولت الجلسة الأدبية الفرسان الثلاثة بشكل شامل، حيث تم استعراض إنجازاتهم الفنية والأدبية والابداعية، وتأثيرهم في المجتمع المحلي والثقافة المحلية. تم مناقشة رحلة كل فنان وإسهاماته في تطور المشهد الفني في الخارجة والوادي الجديد بشكل عام.

دار الحوار حول الفرسان الثلاثه فى مجال الثقافة والابداع والذي كان لهم دورا بارزا فى نشر الحركة الفنية والأدبية بفرع ثقافة الوادى الجديد وهم الفنان والمخرج الراحل فايز برجاس والفنان الراحل إسماعيل مخلوف ودوره كعازف ناى بالإضافة إلى النحت والرسم بالرمال والفنان التشكيلى الراحل يسرى يونس

تميز الفنان والمخرج الراحل فايز برجاس بأعماله الدرامية المتميزة، حيث استطاع بمسرحياته وأعماله التلفزيونية أن يصوغ قضايا المجتمع بشكل مبتكر ومثير. كما عُرف بأسلوبه الفني الجذاب ومواضيعه المتنوعة التي تتناول القضايا الاجتماعية والسياسية بشكل موضوعي وتحليلي.

بالنسبة للفنان الراحل إسماعيل مخلوف، فقد كان له دور بارز في تطوير الفنون التشكيلية في الخارجة والوادي الجديد. كان ملمًا بالتقنيات المختلفة في النحت والرسم بالرمال، ما جعل أعماله فريدة من نوعها ومعبرة عن الثقافة والتراث المحلي.

وأخيرًا، ذُكر الفنان التشكيلي وائل نورث الذي طُغى أسلوبه الفني على المشهد الفني في الخارجة. يعتبر وائل نورث واحدًا من الفنانين المبدعين في استخدام الألوان وتجسيد المشاعر والأفكار بشكل لافت وفريد. قدم أعمالًا فنية متنوعة تشمل الرياضة والطبيعة والتاريخ والثقافة المحلية.

انتهت الجلسة الأدبية بإشادة كبيرة للفرسان الثلاثة وتقديرهم العميق لإسهاماتهم في الحركة الفنية والثقافية في الخارجة والوادي الجديد. وتعد هذه الجلسات الأدبية الأسبوعية فرصة لاستعراض إبداعات المبدعين المحليين وتأكيد أهمية الثقافة والفن في تطوير المجتمع وتوثيق الهوية المحلية.

وياتى اللقاء ضمن خطة اللقاءات والامسيات الأدبية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد

جانب من مائدة الحوار بنادى ادب الخارجة

جانب من مائدة الحوار بنادى ادب الخارجة