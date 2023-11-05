كشفت منصة المراسلة الاجتماعية WhatsApp المملوكة لشركة Meta، يوم الأحد أنها تطرح تحديثًا جديدًا لإصدار Android الخاص بها، حسبما أفاد WABetaInfo.

وبحسب موقع تتبع التطبيقات، فإن واتساب يعمل على ميزة لمشاركة استطلاعات الرأي في القنوات، وستكون متاحة في التحديث المستقبلي للتطبيق.

حاليًا، الميزة قيد التطوير، لذا فهي ليست جاهزة لمختبري النسخة التجريبية.

واتساب يطرح ميزة جديدة لمشاركة الاستطلاعات في القنوات

ستتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية إنشاء استطلاعات الرأي ومشاركتها في القنوات في تحديث مستقبلي للتطبيق. ستتضمن هذه الاستطلاعات داخل القنوات أيضًا خيار تقييد الردود على خيار واحد، مما يعكس الميزة الموجودة في الدردشات والمجموعات الخاصة بك.

ومن الجدير بالذكر هنا أن أصوات الاستطلاع ستكون محمية دائمًا لمزيد من الخصوصية. وهذا يعني أنه عندما تشارك في استطلاع رأي حول القناة، سيظل رقم هاتفك دائمًا مخفيًا ولن يتم الكشف عنه لمالك القناة والمتابعين الآخرين.

قد يكون جلب ميزة الاستطلاع إلى القنوات مفيدًا جدًا لأنه أفضل أداة لجمع التعليقات من متابعي القناة.

ستساعد هذه الميزة مالكي القنوات على جمع رؤى قيمة من جمهورهم، وسيشعر متابعو القناة بأنهم أكثر ارتباطًا بالمجتمع ككل.