بيت ثقافة الجديدة بالوادي الجديد ينظم ورشة فنون تشكيلية بالمعهد الأزهري بالجديدة

في إطار الخطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والتي تنفذها إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، نظم فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد ورشة فنون تشكيلية بعنوان "العودة إلى المدرسة" في بيت ثقافة الجديدة بالوادي الجديد، وذلك في المعهد الأزهري بالجديدة بإشراف محمد عبدلله.

يأتي هذا النشاط ضمن جهود الهيئة لتشجيع التعلم الفني وتنمية المهارات الفنية لدى الشباب والمجتمع المحلي. أشرف علي الورشة الفنان محمد عبد الله.

شارك في هذه الورشة مجموعة من الطلاب الموهوبين من المعهد الأزهري بالجديدة. استمتع المشاركون بفرصة التعلم والتطور في مجال الفنون التشكيلية، حيث قدم المدربون تقنيات تشكيلية متنوعة وأسلوبًا إبداعيًا جديدًا.

تضمن برنامج الورشة جلسات تعليمية عملية، تم فيها تدريب المشاركين على فنون تشكيلية مختلفة مثل الرسم والنحت والخط العربي. وقدمت الورشة أيضًا فرصة للمشاركين للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم الخاصة من خلال الفنون التشكيلية.

تم تنظيم هذه الورشة لتعزيز المهارات الإبداعية لدى المشاركين وتشجيعهم على التفكير الإبداعي والتعبير عن أنفسهم من خلال فنون التشكيل. ويأمل المنظمون أن يساهم هذا النشاط في تعزيز ونشر الثقافة الفنية في المجتمع وتعزيز الاندماج الاجتماعي من خلال الفن والثقافة.

تعد الورشة الفنون التشكيلية "العودة إلى المدرسة" مثالًا ناجحًا على التعاون الثقافي والفني بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والفرع الثقافي بالوادي الجديد، حيث تم توفير بيئة تعليمية استثنائية وتعاون بناء لتطوير المواهب والمهارات الفنية لدى الشباب في المنطقة.

تهدف الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى توسيع العروض الثقافية والفنية في جميع أنحاء مصر وتشجيع المشاركة المجتمعية في هذا المجال الحيوي. ويعتبر تنظيم مثل هذه الورش الفنية الناجحة خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف وتعزيز الثقافة والفن في الوسط العربي.

جانب من ورشة فنون تشكيلية

جانب من ورشة فنون تشكيلية