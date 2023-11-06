بيت ثقافة القصر بالوادي الجديد ينظم ورشة حكي "مغامرات الدب الكسلان"

تم تنفيذ سرد قصة "مغامرات الدب الكسلان" في بيت ثقافة القصر بالوادي الجديد ، ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف رئيس الهيئة السيد عمرو البسيوني. قام بتنفيذ هذا المشروع باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، وقد تولت نحمده محمود مهمة التنفيذ وتمت هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتنمية الثقافة وتعزيز الوعي الأدبي بين الأطفال.

جانب من ورشة حكي بالوادي الجديد

تدور قصة "مغامرات الدب الكسلان" حول دب لطيف يعيش في غابة هادئة. يتميز هذا الدب بأنه قليل النشاط ويفضل البقاء في البيت بدلاً من القيام بالأنشطة الخارجية والمغامرات. ومع ذلك ، يتعرض هذا الدب الكسول لمواقف طريفة ومثيرة للاهتمام حيث يتعلم العديد من الدروس القيمة حول الحب والصداقة والشجاعة والمثابرة.

تمت صياغة القصة بشكل ممتع وتربوي لتشد اهتمام الأطفال وتلهمهم. استخدم الكاتب محمد نبيل اللغة البسيطة والأسلوب القصصي الجذاب لجذب القراء الصغار وإلهامهم بخياله الواسع. وتم تزيين القصة بالرسومات الجميلة والحيوية التي تعكس روح المغامرة وتقدم الشخصيات بشكل ملون ومبهج.

تعتبر هذه الفعالية تجربة ثقافية ممتعة للأطفال حيث يتمتعون بشغف الاستماع إلى القصة وتطوير خيالهم وتعزيز رغبتهم في القراءة. كما تساهم هذه الأنشطة الثقافية في تعزيز التواصل الاجتماعي بين الأطفال، حيث يتمتعون بالفرصة لمناقشة ومشاركة أفكارهم حول القصة وتجاربهم الشخصية.

إن تنفيذ سرد قصة "مغامرات الدب الكسلان" يبرز الجهود المبذولة من قبل هيئة قصور الثقافة لتعزيز الثقافة والأدب بين الأطفال في جميع أنحاء الوطن. ويعكس هذا الحدث الرؤية الاستراتيجية للهيئة في بناء مجتمعات ثقافية قوية ونابضة بالحياة، وتعزيز حب القراءة والتعلم لدى الأجيال القادمة.

جانب من ورشة حكي بالوادي الجديد

جانب من ورشة حكي بالوادي الجديد