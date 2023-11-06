مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة تنظم فقرة مواهب فنية للأطفال

قامت بتنفيذ مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة فقرة مواهب فنية للاطفال ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد واشراف عوض ابراهيم

وتهدف هذه المبادرة إلى اكتشاف ودعم المواهب الفنية لدى الأطفال من مختلف الفئات العمرية. بدأت المكتبة بتنظيم ورش عمل فنية مختلفة بالتعاون مع فنانين محليين ومتخصصين في مجالات الرسم والموسيقى والأداء.

شارك الأطفال في هذه الورش باستخدام مجموعة متنوعة من الوسائل والتقنيات الفنية. على سبيل المثال، تم تعليمهم فن الرسم بالألوان المائية والأقلام الرصاص والفحم، كما تم تقديم دروس في الموسيقى والعزف على آلات موسيقية مختلفة. تعلم الأطفال أيضًا مهارات الأداء الشعري والتمثيل من خلال تمثيل مشاهد قصيرة وتتويجات.

كانت النتيجة رائعة، حيث تمكّن الأطفال من التعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي وتطوير مهاراتهم الفنية بطريقة ممتعة وتحفيزية. كما أن المبادرة ساهمت في تعزيز ثقة الأطفال في أنفسهم وتعميق اهتمامهم بالفنون.

إن تنمية المواهب الفنية لدى الأطفال تعد من الجوانب المهمة في تنمية شخصيتهم وإثراء حياتهم الثقافية. فالفن له تأثير كبير على التطور الذهني والإبداعي للأطفال، وقد أثبتت الأبحاث أن المشاركة في أنشطة فنية تساهم في تعزيز التعلم وتطوير الذكاء الوجداني والاجتماعي للأطفال.

من المهم دعم مثل هذه المبادرات الفنية، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية في خلق بيئة محفزة لتنمية المواهب الفنية للأطفال. يمكن لهذه المؤسسات أن تعمل على تقديم الفرص والمساحات اللازمة للأطفال للتعبير عن أنفسهم واكتشاف مواهبهم الفنية من خلال الورش والمسابقات والعروض الفنية.

يجب أن تكون هذه المبادرات متاحة لجميع الأطفال بغض النظر عن قدراتهم الاقتصادية، حيث يمكن للمؤسسات الثقافية العمل على توفير فرص مجانية أو بأسعار مخفضة للأطفال المحرومين اقتصادياً. يعتبر ضمان التكافؤ في الفرص الثقافية والفنية واجبًا على المجتمع بأكمله.

وتعد المبادرات الفنية لدعم المواهب الفنية للأطفال فرصًا قيمة لتعزيز الإبداع والتنمية الشخصية. علينا جميعًا أن نستثمر في مستقبل الأطفال وندعم مواهبهم الفنية، حيث تعتبر الفنون جزءًا لا يتجزأ من حياة الأطفال وتساهم في بناء مجتمع أكثر تنوعًا وتفاعلًا.