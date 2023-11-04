الهلال الأحمر الفلسطيني يُدين جرائم الاحتلال ضد القطاع الطبي في غزة

أدان "الهلال الأحمر الفلسطيني"، جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع الطبي في غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وذكر الهلال الأحمر أن الاستهداف الإسرائيلي لقوافل الإسعاف بغزة "يعد انتهاكًا للقانون الدولي".

وذكرت مصادر فلسطينية، أنه جرى قصف إسرائيلي لمحيط مستشفيي القدس والإندونيسي في غزة وخروج مستشفى الشفاء عن الخدمة بسبب ضرب المولد الكهربائي.

وخرج حوالي 18 مستشفى في غزة بسبب العدوان الصهيوني.

في هذه الأثناء، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنهم يبذلون جهودًا لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة لغايات إنسانية بالتزامن مع بحث ملف المحتجزين.

الاحتلال الإسرائيلي يقصف تجمعًا للفلسطينيين في حي الشجاعية بغزة:

ارتكب "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، سلسلة غير مسبوقة من المجازر عبر طائراتها بحق قطاع غزة في الساعات الأخيرة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

واستهدفت طائرات الاحتلال تجمعًا للمواطنين في حي الشجاعية، بجانب إطلاق قنابل دخانية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت خلال الساعات الأخيرة قصف واستهداف كل مقومات الحياة في مدينة غزة، حيث ركز قصفه على مشاريع الطاقة الشمسية ومولدات الكهرباء المغذية للمؤسسات، أو منازل المواطنين، سيما في المناطق المحيطة بمستشفى الشفاء.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها الشاملة ضد قطاع غزة، حيث أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها على شاطئ بحر قطاع غزة.