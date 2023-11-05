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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ثقافة وتعليم واوقاف دمياط ينظمون حملات توعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

جانب من حملات التوعية
جانب من حملات التوعية

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط  بالاستعداد للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام ١٠ و١١ و١٢ من شهر ديسمبر المقبل و توعية المواطنين بأهمية المشاركة الفعالة والايجابية بالأدلاء بأصواتهم باعتباره حق يكفله الدستور وواجب وطنى على كل مصرى ومصرية

حيث أطلق قطاع الثقافة ندوات بعدد من القرى لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات وأيضًا التأكيد على دور المرأة فى المشاركة باعتبارها نصف المجتمع  وتوعية اسرتها على أهمية الادلاء بأصواتهم 

كما أطلقت مديرية التربية والتعليم عدد من البرامج تهدف إلى تسليط الضوء حول أهمية المشاركة و أهم المشروعات القومية التى شهدتها مصر خلال السنوات الاخيرة وتعزيز قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب 

واستمرت مديرية الاوقاف فى عقد ندوات للتوعية بذلك 

 كما أطلقت الوحدات المحلية حملات اعلامية عبر حساباتها الرسمية لحث المواطنين على المشاركة الايجابية والتأكيد على دور المواطن فى استكمال مسيرة التنميةوالبناء

 

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