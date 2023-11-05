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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

بعد عملية جراحية ..هاني شاكر يتألق في حفل "مهرجان الفن الجميل"

هاني شاكر
هاني شاكر

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا صوره للمطرب الكبير هاني شاكر عقب ،وذلك أول ظهور له بعد إجرائه عملية جراحية في ذراعه لإزالة كيس زلالي في الكوع.
إذ أحيا النجم الكبير هاني شاكر ،حفل مهرجان الفن الجميل المقام على مسرح مارينا مول أبوظبي حيث قدم خلاله عددًا من أشهر أغانيه، منها أغنيته الشهيرة "علي الضحكاية"، وسط تفاعل كبير من الجمهور منذ ظهوره على المسرح.


وكانت الشركة المنظمة للحفل قد قررت عدم دخول كاميرات التصوير إلى الحفل إلا أن بعض الجمهور نشروا بعض الفيديوهات على الاستوديو الخاصة بحساباتهم على "إنستجرام".

وكانت الشركة المنظمة قد طرحت البوستر الرسمي للحفل، حيث يظهر فيه مشاركة مجموعة كبيرة من نجوم تسعينيات الفن المصري منهم: إيهاب توفيق، حميد الشاعري، هشام عباس، سيمون.

وكان هاني شاكر، قد أعلن خضوعه لعملية جراحية لإزالة كيس زلالي في منطقة الكوع، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، إذ كتب: "بعد إزالة كيس زلالي من منطقة الكوع، شكر واجب لابني وحبيبي الدكتور إبراهيم الجنزوري رئيس قسم العظام، وشكر خاص لإدارة المستشفى وعلى رأسها السيدة الفاضلة مديحة الجنزوري".


ومن جانب آخر، طرح هاني شاكر، مؤخرًا، أغنية حملت "الهوية عربي"، وذلك تضامنًا مع أهالي غزة لما يحدث على الأراضي الفلسطينية من قصف وتدمير المساجد والمستشفيات والمنازل وسقوط العديد من الضحايا من الأطفال والنساء وكبار السن.

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