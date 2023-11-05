التنمر.. ظاهرة خطيرة لها عواقب وخيمة

التنمر هو شكل من أشكال الإساءة يتضمن تكرار السلوك العدواني أو المسيء تجاه شخص أو مجموعة وقد يحدث هذا عندما يشعر الشخص الذي تعرض للتنمر بأنه لا يوجد لديه خيار آخر سوى الدفاع عن نفسه ويمكن ان تحدث جريمة قتل لإنهاء هذا التنمر وفى السطور التالية نرصد لكم وقائع تنمر قتلت صاحبها.

"جزار يقتل طالبًا لإنهاء تنمره على شقيقه"

كان هناك طالب يدعى محمد يبلغ من العمر 18 عامًا يعيش في منطقة المرج بالقاهرة محمد طالبًا مجتهدًا وكان محبوبًا من قبل جميع من يعرفونه.

في يوم من الأيام، كان محمد يمشي في الشارع عندما رأى شقيقه الأصغر يتعرض للتنمر من قبل جزار يدعى أحمد كان يلاحق شقيقه ويرمي عليه الكلمات البذيئة.

تدخل محمد لإنقاذ شقيقه، وواجه أحمد نشبت مشادة كلامية بينهما، وتطورت إلى مشاجرة في هذه الفوضى، سحب أحمد سكينًا وطعن محمد في صدره.

توفي محمد متأثرًا بجراحه وألقت الشرطة القبض على أحمد ووجهت إليه تهمة القتل.



"طفل ضحية التنمر يقتل صديقه ويهرب"

في يوم الخميس الموافق 28 يوليو 2023، اختفى الطفل مروان (14 عامًا) من منطقة المرج بالقاهرة، بعد خروجه من منزله للعب مع أصدقائه بحث والده عنه في كل مكان، لكنه لم يجده في اليوم التالي، تقدم والده ببلاغ للشرطة عن اختفاء ابنه.

بدأت الشرطة التحقيق في القضية، وفحصت كاميرات المراقبة في المنطقة، وتتبعت خط سير الطفل قبل اختفائه قادتهم التحقيقات إلى منزل أحد الجيران، حيث عثروا على جثة الطفل مروان مدفونة تحت طبقة من الأسمنت.

ألقي القبض على الطفل ياسين (16 عامًا)، وهو صديق للطفل مروان، واعترف بأنه هو من قتله. قال ياسين للشرطة إنه قتل الطفل مروان بسبب التنمر.

كان ياسين يتنمر على الطفل مروان منذ فترة طويلة، بسبب تلعثمه في الكلام. في يوم الجريمة، كان الطفلان يلعبان معًا على سطح أحد المنازل. نشبت مشاجرة بينهما، وتطورت إلى شجار في أثناء الشجار، استل ياسين سكينًا وطعنه الطفل مروان عدة طعنات في الصدر، مما أدى إلى وفاته.

بعد قتل الطفل مروان، خوفًا من المساءلة القانونية، قام ياسين بدفن جثته تحت طبقة من الأسمنت، وهرب من المنطقة.

أحيل ياسين إلى النيابة العامة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.