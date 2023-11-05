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الأحد 05 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محاضرة مطولة من كولر للاعبي الأهلي إستعداداً لسيراميكا

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني للأهلي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة مطولة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري. 

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وتحدث كولر في كافة النقاط الفنية الخاصة بمباراة سيراميكا المقبلة التي تقام الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز. 

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز. 

وواصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد المقاولون العرب.

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