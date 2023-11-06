قصر ثقافة الخارجة ينظم عرضا فنيا لفرقة الموسيقى العربية

قدم قصر ثقافة الخارجة برئاسة سماح مسعود عرض فنى لفرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو على السيد، ضمن خطة العروض الفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد

وشهد العرض حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أهالي الخارجة والمناطق المجاورة، حيث أبدوا إعجابهم بالعرض الفني المميز والمتنوع والذي يدعم الثقافة ويعمل على تعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع. وأشاد الحضور بجهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في رعاية الثقافة والفنون وتنظيم الفعاليات الثقافية في جميع أنحاء البلاد.

تعتبر الفرقة الموسيقية العربية واحدة من أبرز الفرق في مصر والعالم العربي. تأسست الفرقة منذ عدة سنوات بقيادة المايسترو على السيد، الذي يعتبر واحدًا من أهم المايستروهات في المنطقة. تتكون الفرقة من مجموعة من العازفين الموهوبين والخبراء في مجال الموسيقى العربية، وتجمع بين الآلات التقليدية والحديثة لإنتاج مزيج فريد من الأصوات والإيقاعات.

تم عرض الفرقة في قصر ثقافة الخارجة، وهو من أبرز المراكز الثقافية في محافظة الوادي الجديد. يهدف العرض الفني إلى تعزيز التواصل الثقافي والفني بين سكان المحافظة، وإثراء الحياة الثقافية في المنطقة.

تضمن العرض الفني مجموعة من الأعمال الموسيقية المتنوعة التي تشمل مقطوعات عربية تقليدية وحديثة. استمتع الجمهور بالاستماع إلى أصوات الآلات التقليدية مثل العود والقانون والكمان، بالإضافة إلى الآلات الحديثة مثل البيانو والجيتار.

تميز العرض بتنوعه الشديد، حيث قدمت الفرقة مجموعة متنوعة من الألحان والإيقاعات الموسيقية الملهمة. شعر الجمهور بالسعادة والانبهار أثناء استماعهم لتلك المؤلفات الموسيقية الرائعة التي تصف العديد من المشاعر والشعور.

تم تنظيم العرض بشكل مثالي من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبإشراف فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد. تعتبر هذه المناسبة فرصة نادرة للجمهور للاستمتاع بعرض موسيقي متميز في منطقتهم.

بعد العرض، أبدى الجمهور إعجابهم الكبير بأداء الفرقة وتنوع الأعمال المقدمة. هذا الإقبال الكبير يعكس إشباع الجمهور للفنون والثقافة في المنطقة، ويعزز حاجة المجتمع لتنظيم المزيد من الفعاليات الفنية والثقافية.

تهدف الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى تعزيز الحياة الثقافية في مصر من خلال تقديم مختلف العروض الفنية والثقافية في مختلف المحافظات. وتعتبر الفرقة الموسيقية العربية إحدى الإضافات المهمة التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف. تمنح هذه العروض الفرصة للجمهور للاستمتاع بالموسيقى الراقية والتعرف على المواهب الموسيقية المحلية والعالمية.

إن تنظيم عروض فنية مثل هذه يساهم في إثراء الحياة الثقافية للمجتمع، ويعزز الروح الإبداعية والفنية بين الجمهور. يجب أن يستمر دعم هذه الفعاليات الثقافية من قبل السلطات المحلية والعامة لتحقيق التنمية الثقافية والفنية في المجتمع.

جانب من عرض فنى لفرقة الموسيقى العربية

جانب من عرض فنى لفرقة الموسيقى العربية