بيت ثقافة بلاط بالوادي الجديد يناقش كتاب "الخادم الأمين" للكاتبة أماني الجندي

ضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد نظم بيت ثقافة بلاط في الوادي الجديد حلقة نقاشية، حيث تم استعراض ومناقشة كتاب "الخادم الأمين" للكاتبة أماني الجندي. حظي النقاش بمشاركة فاعلة من قبل الحاضرين

تحدثت نفيسة عبد الله في بداية النقاش عن قيمة وأهمية الأدب في المجتمع، وكيف يستطيع الكتاب والروائيون أن يلقوا الضوء على القضايا الاجتماعية والثقافية التي تواجهها المجتمعات. أشارت إلى أن كتاب "الخادم الأمين" يتناول قضية هامة وهي قيمة العمل والتضحية من خلال رواية قصة حياة خادمة تعمل لدى عائلة مرموقة.

تحدثت الجماهير بشغف عن تجربتها الشخصية مع الكتاب وعن كيفية تأثرها بشخصيات الرواية وقصتها المؤثرة. قدمت بعض المشاركات تحليلاتٍ عميقة لرسالة الكتاب ودلالاته المختلفة، مما أثرى النقاش وزاد من اندفاع الجميع لقراءة الكتاب ومناقشة أفكارهم حوله.

تحدثت أيضًا الكاتبة أماني الجندي عن عملية كتابة الرواية وعن الرسالة التي أرادت توصيلها للقراء من خلال هذا العمل. أكدت أنها تطمح لأن يتم تفكير المجتمع بشكل أعمق حول موضوعات مثل العمل والتضحية وقيمة الإنسان المنسية في المجتمع. كما شكرت الحاضرين على قبول دعوة النقاش وعبرت عن سعادتها بتفاعلهم الكبير واسمتاعهم بقراءة الرواية.

اختتم النقاش بجلسة توقيع للكاتبة وصور تذكارية مع الحاضرين. وقد تم اعتبار هذا اللقاء نجاحا كبيرا للفرع الثقافي في الوادي الجديد وللهيئة العامة لقصور الثقافة. تعمل الهيئة وفروعها المختلفة على توفير فرص للقراءة والتواصل الثقافي والفكري في جميع أنحاء مصر، بهدف إثراء المجتمع الثقافي والأدبي.

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية