ثقافة بولاق بالوادي الجديد تنظم ندوة عن "دور المرأة في المجتمع"

في إطار الخطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والتي تنفذها إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، نظم بيت ثقافة بولاق بالوادي الجديد ندوة تثقيفية حول "دور المرأة في المجتمع".

وتعد هذه الندوة الثقافية في بولاق بالوادي الجديد فرصة قيّمة لمناقشة دور المرأة في المجتمع، حيث تناولت المتحدثة، أسماء حسين، الدور الذي لعبته المرأة عبر التاريخ في تطور المجتمعات، سواء في الماضي أو في الوقت الحاضر. أثبتت أسماء حسين خلال حديثها عن هذا الدور، قدرة المرأة على تحقيق التغيير الإيجابي في تلك المجتمعات.

تطرقت الندوة إلى العديد من الجوانب المختلفة لدور المرأة في المجتمع، بدءًا من دورها في التعليم والتربية، حيث لعبت المرأة دورًا حاسمًا في نشر المعرفة وتعليم الأجيال الجديدة. كما تحدثت أسماء عن دور المرأة في العمل والاقتصاد، حيث أثبتت أن المرأة ليست فقط قادرة على المشاركة في سوق العمل، ولكنها قادرة أيضًا على تحقيق النجاح والتفوق في مختلف المجالات المهنية.

تسلطت الندوة أيضًا الضوء على دور المرأة في المجالات الاجتماعية والثقافية، حيث تعززت المشاركة النشطة للمرأة في المجتمعات بقوة من خلال دعمها للفن والثقافة والمبادرات المجتمعية. وبفضل هذا الدور الفعال، تكون المرأة قادرة على تعزيز قيم التسامح والمساواة والتعاون في المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تعطي اهتماما كبيرا لتنظيم الندوات والفعاليات الثقافية والفنية. فعلى مر الأعوام، نجحت في تنظيم العديد من الندوات التثقيفية التي تعمل على تسليط الضوء على مجموعة متنوعة من المواضيع الهامة والملهمة.

بهذه الندوة الناجحة في بولاق الخميس، تأكدت أهمية تعزيز دور المرأة في المجتمع ودعمها في تحقيق تطور إيجابي وتغيير حقيقي في القيم والمعتقدات الاجتماعية. تعد الندوات الثقافية والتثقيفية أحد الأدوات الفعالة التي تُقدم الفرصة المثلى للحوار والمناقشة المفتوحة حول مواضيع هامة تهم المجتمع ككل.

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية