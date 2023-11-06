محاضرات توعوية وعروض فنية لقصور الثقافة بالوادي الجديد

نظم فرع ثقافة الوادي الجديد مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج أكتوبر الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وأقام بيت ثقافة القصر محاضرة بعنوان "تنمية روح الانتماء لدى الشباب"، تحدث خلالها مصطفى الضبع عن حب الوطن وواجبنا نحوه، مشيرا إلى أهمية تربية النشء على حبه والانتماء إليه والدفاع عنه، كونه رمزا للهوية والتاريخ والحضارة.

تلى ذلك أمسية شعرية لنادى الأدب تضمنت إلقاء عدد من القصائد الشعرية الوطنية التي تحمل روح نصر أكتوبر، هذا إلى جانب ورشة فنية للأطفال تدريب سعد محمد.

من ناحية أخرى عقد بيت ثقافة المنيرة محاضرة توعوية بعنوان "الإدمان وأثره على الشباب" تحدث خلالها عادل محمد، عن مفهوم الإدمان، وأسبابه موضحا مخاطره على المجتمع والفرد سواء كانت مخاطر جسدية أو نفسية أو اجتماعية.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، أعد بيت ثقافة المعصرة ورشة حكي بعنوان "الوادي فى عيون أطفالنا" ناقشها عادل أحمد، كما شهدت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة ورشة أخرى حول توفير الطاقة، تقديم عايدة عبد الرؤوف.

وفي المواقع التابعة للفرع تم مناقشة كتب متنوعة منها كتاب "سارة" تأليف عباس محمود العقاد، وذلك ببيت ثقافة الجديدة، وناقش بيت ثقافة القصر كتاب "السويس مدينة الأبطال"، وناقشت مكتبة الطفل والشباب ببغداد كتاب "العنف الأسرى " تأليف جلال إسماعيل، وضمن عروضها الفنية خلال شهر أكتوبر قدمت فرقة التلقائيين للفن الشعبي عرضيين فنيين تضمنا باقة متميزة من التابلوهات الاستعراضية الغنائية المستوحاة من التراث، بكل من قصر ثقافة موط، ومكتبة الطفل والشباب بالفرافرة.

جانب من محاضرات توعوية وعروض فنية

جانب من محاضرات توعوية وعروض فنية

جانب من محاضرات توعوية وعروض فنية