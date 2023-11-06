قصر ثقافة موط ينظم أمسية شعرية لنادي أدب الداخلة

في إطار خطة اللقاءات والأمسيات الأدبية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والتي تنفذها إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، نظم قصر ثقافة موط أمسية شعرية لنادي أدب الداخلة برئاسة الشاعر عاطف حسن، رئيس مجلس إدارة نادي أدب الداخلة، وبحضور مجموعة كبيرة من أدباء وشعراء ومبدعي الداخلة.

بدأت الأمسية بقصيدة بعنوان "في قلب رجل سعيد" وقصيدة "مذاق الحب" للشاعرة فريال فاروق، وألقت الشاعرة ندى البكري قصيدة بعنوان "خارج العالم"، إلى جانب قصيدة بالعامية بعنوان "أعديكي" للشاعر محمد حسن شافعي، بالإضافة إلى قصيدة بعنوان "ناس منسين جواك" للشاعر محمد فتحي، وقصيدة بعنوان "مجانين" للشاعر إسلام سلامة.

وتوالت القصائد المتنوعة والمشوقة على مدار الأمسية، حيث شارك العديد من الشعراء والشاعرات من نادي ادب الداخلة في قراءة قصائدهم بطرق متميزة والتي استمتع بها الحضور وأبدوا إعجابهم بها.

تنوعت مواضيع القصائد بين الحب والحياة والوجدان والوطن، ما أضاف للأمسية طابعًا متنوعًا ومثيرًا. كما قدمت الأمسية فرصة للشعراء الشباب للظهور وعرض مواهبهم المتميزة والمبدعة.

كان للأداء المتألق للشعراء حضور قوي وتأثير عميق على الحضور، حيث تفاعلوا مع القصائد وعبروا عن إعجابهم وتقديرهم للمحتوى الشعري. وقد لاقت الأمسية رواجًا كبيرًا وحضورًا جماهيريًا مميزًا من عشاق الشعر في الداخلة.

بالإضافة إلى القصائد، تخللت الأمسية فقرات ثقافية متنوعة منها القراءات الشعرية التفاعلية والنقاشات الثقافية. وقد تبادل الشعراء والجمهور أفكارهم وتجاربهم الشعرية في جو من الحماس والتفاعل الإيجابي.

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع قصر ثقافة موط هذه الأمسية الشعرية بغرض تعزيز قيمة الشعر ودعم المبدعين في مجال الكتابة والأدب. وتأتي هذه اللقاءات الأدبية في إطار الترويج للثقافة وتنمية المهارات الابداعية لدى الشباب وإبراز المواهب الشعرية الواعدة.

إن النجاح الكبير الذي حققته هذه الأمسية الشعرية يدعو إلى مواصلة تنظيم مثل هذه الفعاليات الثقافية التي تساهم في إثراء المشهد الأدبي في الداخلة وتعزيز التواصل بين الكتاب والشعراء والقراء.

نأمل أن تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنظيم هذه اللقاءات الأدبية والامسيات الشعرية المميزة في المستقبل، وأن تعزز من التواصل الثقافي وتشجع على المزيد من الإبداع والتألق في عالم الكلمة المبدعة.

جانب من أمسية شعرية لنادي أدب الداخلة

جانب من أمسية شعرية لنادي أدب الداخلة