الجمعة 22 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

طارق الشناوي يهاجم مصطفى قمر: قال في حقي كلام مؤسف

طارق الشناوي ومصطفى
طارق الشناوي ومصطفى قمر

قال الناقد الفنى طارق الشناوي، إنه قام برفع دعوى قضية على الفنان مصطفى قمر، معقبا:" توقف عن الكذب".

txt

الصحفيين تتضامن مع طارق الشناوي في أزمته مع مصطفى قمر

وأضاف طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية  مع برنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى هانى عبد الرحيم، :" أنا ومصطفى قمر مش صحاب وقال في حقي كلام مؤسف واتهاماته باطلة وكاذبة".

 تقدمت للنقابة بكافة ما قاله الفنان مصطفى قمر ضدي

وأكد الناقد الفنى طارق الشناوي، أنه تقدم للنقابة بكافة ما قاله الفنان مصطفى قمر ضده، وتقدم أيضا بما صرح به ضد مصطفى قمر والقضاء سيحكم بينهما.


وأضاف طارق الشناوي :" أنا عاوز اقفل الموضوع مع مصطفى قمر ودايما بيدخلنا فى مشاكل خارج النقد الفنى".

مواد متعلقة

الصحفيين تتضامن مع طارق الشناوي في أزمته مع مصطفى قمر

طارق الشناوي: فوجئت بشتائم مصطفى قمر ضدي (فيديو)
الجريدة الورقية