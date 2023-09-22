طارق الشناوي يهاجم مصطفى قمر: قال في حقي كلام مؤسف

قال الناقد الفنى طارق الشناوي، إنه قام برفع دعوى قضية على الفنان مصطفى قمر، معقبا:" توقف عن الكذب".

وأضاف طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى هانى عبد الرحيم، :" أنا ومصطفى قمر مش صحاب وقال في حقي كلام مؤسف واتهاماته باطلة وكاذبة".

تقدمت للنقابة بكافة ما قاله الفنان مصطفى قمر ضدي

وأكد الناقد الفنى طارق الشناوي، أنه تقدم للنقابة بكافة ما قاله الفنان مصطفى قمر ضده، وتقدم أيضا بما صرح به ضد مصطفى قمر والقضاء سيحكم بينهما.



وأضاف طارق الشناوي :" أنا عاوز اقفل الموضوع مع مصطفى قمر ودايما بيدخلنا فى مشاكل خارج النقد الفنى".