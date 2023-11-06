مشروع أهل مصر ببورسعيد شارك فيه 40 طفلاً من الوادي الجديد

في اطار مشروع أهل مصر لاطفال المناطق الحدودية والذي يهدف إلى تحسين حياة الأطفال في المناطق النائية والتي تعاني من قلة الفرص والخدمات التعليمية والثقافية. يعتبر هذا المشروع مبادرة رائدة تهدف إلى تحقيق التنمية المحلية وتعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي بين الأطفال.

وقد شارك في مشروع أهل مصر هذا العام عدد 40 طفلاً وطفلة من محافظة الوادي الجديد، وهم الآن يزورون محافظة بورسعيد في إطار هذه البادرة القيمة. يتم تنظيم المشروع من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتعمل إدارة الدراسات والبحوث برئاسة دكتورة حنان موسى على توفير الدعم والإرشاد للفتيان والفتيات المشاركين في المشروع.

تسعى مبادرة أهل مصر إلى تعزيز قيم التعاون والتفاعل الاجتماعي بين الأطفال، كما تهدف إلى تنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية من خلال الأنشطة التربوية والثقافية المتنوعة. يتم تصميم برامج المشروع بعناية لتعزيز القدرات الفكرية والإبداعية للأطفال وتعزيز تفكيرهم المنطقي والإبداعي.

استضافت محافظة بورسعيد هذا الحدث المهم بتحت عنوان "يهمنا الإنسان"، حيث تم تنظيم ورشات عمل وندوات تفاعلية للأطفال تهدف إلى توعيتهم بقضايا الإنسانية والمساهمة في بناء مجتمع يتسم بالتسامح والاحترام والمساواة. تم تنظيم الفعاليات بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، وبرئاسة الكاتب محمد نبيل من فرع وسط الصعيد الثقافي.

إن مشروع أهل مصر لاطفال المناطق الحدودية يمثل فرصة ثمينة للأطفال المشاركين للتعرف على ثقافات مختلفة وتوسيع أفقهم الثقافي. كما يساعد في تعزيز الروح التعاونية والاندماج الاجتماعي بين الأطفال وتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل.

على مدار السنوات الماضية، استمر مشروع أهل مصر في تحقيق نجاحات ملموسة في تعزيز التنمية المحلية وتحسين حياة الأطفال في المناطق النائية. ومن المتوقع أن تستمر هذه المبادرة القيمة في جذب المزيد من الشركاء والمشاركين وتوفير الدعم اللازم للأطفال حتى يتمتعوا بمستقبل أفضل وحياة أكثر إشراقًا.

جانب من أطفال الوادي الجديد

جانب من أطفال الوادي الجديد