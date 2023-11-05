وقفة احتجاجية.. عمال مترو الأنفاق يطالبون بالعمل بنظام الورادي .. القصة الكاملة

طالب عمال وموظفي مترو الأنفاق خلال وقفة احتجاجية لهم نظموها اليوم في محطة رمسيس “الشهداء” في مترو الأنفاق بعودة العمل بنظام الورادي بعد قرار الغائه.

نظام العمل الجديد بعد قرار الوزير

وشكا عمال مترو الأنفاق خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها انهم يعانون من نظام العمل الجديد بعد قرار الوزير بإلغاء العمل بنظام الورادي .

وقالوا إن العمل بنظام الورادي كان يسهل عليهم يعملون يوم ويريحون يومين والاآن يعملون كل يوم بعد إلغاء نظام الورادي ويعانون أشد المعاناة بسبب بعد المسافة بين العمل ومحل سكنهم .

وردد الموظفين في مترو الأنفاق هتافات للمطالبة بحقوقهم منها ورادي ورادي ورادي رافعين لافتات مكتوب عليها ورادي وقاموا بتعليق ملصقات على الحوائط مكتوب عليها كلمة شغلونا ورادي.





وكان قد نظم عدد من عمال مترو الأنفاق وقفة احتجاجية اليوم للمطالبة بإجراء تعديلات على مواعيد العمل الخاصة بالمترو.