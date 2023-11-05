الشباب والرياضة تفتتح أولي فعاليات برنامج إعداد مدربي مبادرة"دوّي"

برعاية السيدة إنتصار السيسي

افتتحت وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، مساء اليوم الأحد ،أولي فعاليات برنامج إعداد مدربين المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات ، والذي يحمل شعار

« دوّي » ، بمشاركة 150 متدرب/ة من مدربي برنامج" نتشارك للتكامل المجتمعي " بــ 15 محافظة مستهدفة ، تحت رعاية السيدة إنتصار السيسي .

ويأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالشراكة مع الشركاء من المؤسسات والمنظمات الوطنية والوزارات المعنية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.

وينفذ التدريب خلال الفترة من 5 لــ 9 نوفمبر الجاري ،بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني " الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب " بالوزارة .

في مستهل كلمتها، نقلت راندا البيطار ، مدير عام الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب ، تحيات واهتمام الدكتور أشرف صبحي ،وزير الشباب والرياضة ،وترحيبه بجميع المشاركين ، وتأكيده الدائم علي أن الفتيات المصريات تحظي برعاية واهتمام منقطعي النظير من الرئيس عبدالفتاح السيسي ؛ رئيس الجمهورية ؛ والدولة المصرية توفر لها كل سبل الدعم والتمكين، وأفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، كما توفر لهن الأمن والأمان، وتتخذ كل السبل لحماية حقوقهن ورعايتهن نحو تحقيق أهداف الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030 .

وأكد أن المرأة شريك في صنع المستقبل، ووزارة الشباب والرياضة مع الجهات الشريكة تسعى إلى تمكين الفتيات للمشاركة في صنع مستقبل الجمهورية الجديدة من خلال الاستثمار بقدراتهن في مختلف مشروعات وبرامج الوزارة ، وهذه النجاحات تعكس التفوق والإبداع الذي يمكن أن تحققه الفتيات المصريات في مختلف المجالات ، وتلهم الأجيال الصاعدة لتحقيق أهدافهن والمساهمة في تطوير المجتمع.

بدورها ، قالت علا عبدالموجود ، منسقة البرنامج وممثل عن اليونيسف ، إن المبادرة الدعم المجتمعي لـ حقوق الفتاة ، إيمانًا بأن فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته من خلال التعبير عن أفكارهن من خلال دوائر الحكي، والمساواة بين الجنسين لضمان حصول الفتيات والفتيان على فرص متساوية لتطوير مهارات التعبير عن أنفسهن والمشاركة الإيجابية ، وكذلك تطوير القدرات على اتخاذ القرارات المستقبلية، وتحفز الحوار بين الأجيال المختلفة ،والتعبير عن أنفسهن بحرية وإيصال أفكارهن ومجتمعهن .

واضاف عاطف سالم، مدير إدارة برلمان الطلائع ، إن المبادرة تتضمن الوصول إلي 100 مبادرة مجتمعية تساعد علي تمكين الفتيات ودعم المجتمع من خلال عقد سلسلة من اللقاءات الحوارية بواقع ( 375 حوار مجتمعي ، 15حوار وطني ونوادي المشاهدة التي تعرض " فيلم بداية الخيط " تهدف "دوّي" إلى تسليط الضوء باستمرار على النماذج الإيجابية للفتيات اللواتي جرى تمكينهن والأشخاص الذين يدعموهن، حيث تناقش المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات محاور ثرية تشمل: التوافق المجتمعي وتوفير مساحات آمنه للفتيات والفتيان للمشاركة والتعبير عن تجاربهم وخبراتهم وقصصهم و تنمية المجتمع لدعم الفتيات والفتيان لتحقيق كامل إمكاناتهم وتعزيز مجتمع يتم فيه الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين.

تتناول مبادرة "دوَي" جميع جوانب رفاه الفتيات وصحتهن وحمايتهن وتعليمهن وتعلمهن ومشاركتهن الفعّالة في المجتمع. وهذا هو السبب في أنها تجمع بين جهود المؤسسات والأفراد لتشكيل شراكة لدعم الفتيات والفتيان والمجتمعات المحلية بوجه عام.

وتخلل فعاليات اليوم ، مشاركة الدكتور محمود كمال الاستشارى العام للبرنامج ، حيث تحدث عن تنمية مهارات وقدرات المشاركين، وتعريفهم بأهمية وأسس العمل الجماعي وأساليب تشكيل فرق العمل، وتنمية اتجاهاتهم بما يمكنهم من تحقيق أهداف العمل، مؤكدًا علي الدور الثري للمدربين واعتبار مشاركتهم في المبادرة بمثابه رساله عظيمه قادرين باذن الله علي إيصالها وتحقيق الأثر المرجو منها.

يُذكر إن إطلاق المبادرة الوطنية "دوَي" جاءت برؤية ثاقبة من المجلس القومي للطفولة والأمومة في 2019 وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبدعم من يونيسف ،وحظيت "دوَي"برعاية السيدة انتصار السيسي عام 2022 .

وتضم "دوَي" العديد من المؤسسات والمنظمات الوطنية والوزارات الشريكة وهي: وزارة الصحة والسكان - وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني – وزارة الشباب والرياضة -وزارة التضامن الاجتماعي – وزارة الثقافة – وزارة القوى العاملة - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، المجلس القومي للسكان - المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة - المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجيئن في مصر- الهلال الأحمر المصري - جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط - مؤسسة كير مصر للتنمية .

وفي ختام فعاليات اليوم الأول ، تم عرض فيلم وثائقى عن مبادرة "دوّي" وأهدافها و تم مناقشة المشاركين فى توقعاتهم للخروج بأفضل مكتسبات من البرنامج .