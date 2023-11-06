بيت ثقافة القصر بالوادي الجديد ناقش كتاب "السويس مدينة الأبطال"

نظم بيت ثقافة القصر بالوادي الجديد مناقشة لكتاب "السويس مدينة الأبطال" في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والتي يتولى تنفيذها اقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وبالتنسيق مع فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد. تم تناول الكتاب في المناقشة التي أدارتها سهير محمد أحمد.

تعتبر السويس مدينةً لها تاريخٌ حافلٌ بالأحداث والتضحيات، تلك المؤلفة من رجال ونساء استطاعوا أن يكتبوا صفحات بارزة في تاريخ مصر الحديث. يتناول الكتاب العديد من القصص والحكايات التي توضح دور السويس وسكانها في مختلف المجالات، سواء في العمل الجماعي لضمان أمن وسلامة المدينة أو في المشاركة الفعالة في القضايا الوطنية الهامة.

جاءت مناقشة الكتاب بهدف تسليط الضوء على أهمية السويس كمدينة بطولات وإبراز الإسهامات البارزة لأبنائها في البناء والتنمية. شارك في المناقشة حشدٌ كبيرٌ من القراء والمهتمين بتاريخ السويس وثقافتها. تمت مناقشة المحتوى والتوصل إلى تحليلات واستنتاجات قيّمة حول الموضوعات المطروحة في الكتاب.

تعبر هذه النقاشات الثقافية عن أهمية الثقافة والفن في تعزيز الانتماء الوطني وتعزيز الروح الوطنية، فهي تلقننا دروسًا قيّمة حول تاريخنا وأصالتنا، وتؤدي دورًا فعّالًا في بناء المجتمع وتعزيز قيمه. وتهدف الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال هذه الأنشطة إلى تعميق الوعي الثقافي للجمهور وتوسيع مداركهم وتعزيز حبهم للثقافة والفنون. ومن المؤكد أن هذه المبادرات ستستمر في إثراء حياة الناس وتعزيز التواصل الثقافي بين المجتمعات المختلفة.



جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية