مكتبة الطفل والشباب في بغداد بالوادي الجديد تناقش كتاب "العنف الأسري"

مكتبة الطفل والشباب في بغداد بالوادي الجديد استضافت نقاشًا حول كتاب "العنف الأسري"، للمؤلف اجلال اسماعيل حلمى، وذلك ضمن الخطط الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتنفذها بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

النقاش الذي أقيم في المكتبة استضاف الشيخ حسين عبد العال، الذي يعمل أيضًا كخطيب في مسجد بغداد. تضمن النقاش تفاعلًا حيويًا بين الحاضرين حول موضوع العنف الأسري وآثاره السلبية على الأسرة والمجتمع بشكل عام.

تطرق الشيخ حسين عبد العال إلى أسباب وآثار العنف الأسري، مشيرًا إلى أهمية التوعية والتثقيف لتعزيز الوعي المجتمعي بضرورة مكافحة هذه الظاهرة. وأكد أن الحلول تتطلب جهوداً مشتركة من الأسر والمؤسسات والمجتمع في محاربة هذا النوع من العنف.

وأثنى الحاضرون على دور المكتبة الطفل والشباب في تنظيم مثل هذه الأنشطة الفعالة التي تساهم في زيادة الوعي الاجتماعي والتربوي بين الشباب والأطفال. كما أعربوا عن أملهم في أن تستمر هذه الأنشطة في المستقبل وأن تشمل مواضيع مختلفة تهم المجتمع.

تعد مكتبة الطفل والشباب في بغداد وجهة مهمة للتعلم والترفيه للأطفال والشباب في المدينة. تقدم المكتبة مجموعة متنوعة من الكتب والأنشطة الثقافية التي تعزز المهارات القرائية وتثري المعرفة. كما تضمن المكتبة فضاءً آمنًا ومحفزًا لاكتشاف الهوايات وتنمية المواهب الشخصية للشباب.

نقاش كتاب العنف الأسري هو مثال آخر على الجهود المبذولة للتوعية بقضايا اجتماعية هامة وتعزيز الوعي الجماعي للمجتمع. ومن المتوقع أن يواصل المكتب تنظيم هذه الأنشطة في المستقبل لتعزيز الثقافة وتوسيع المعرفة في مجتمعنا.

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية