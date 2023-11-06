"حب الوطن واجب اجتماعي" محاضرة فى بيت ثقافة القصر بالوادي الجديد

ضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد

نظم بيت ثقافة القصر برنامج "انتصارات اكتوبر" بمدرسة خالد بن الوليد ضمن أنشطة ثقافة القرية التابعة لإدارة الدراسات والبحوث بعنوان “رفع روح الانتماء لدى الشباب” والذى تضمن البرنامج محاضرة ثقافية بعنوان "حب الوطن واجب اجتماعي" قدمها مصطفى أحمد محمد، حيث تناولت أهمية الانتماء للوطن ودور الشباب في تعزيز الوحدة الوطنية وتطوير المجتمع. تفاعل الحضور بشكل إيجابي مع المحاضرة وأبدوا استعدادهم للمشاركة في تحقيق التقدم والازدهار لبلدهم.

بعد ذلك، أقيمت أمسية شعرية تحت عنوان "صوت الوطن"، شارك فيها شعراء بيت ثقافة القصر بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية للاطفال عن حرب أكتوبر نفذها سعد محمد احمد المحليين. تنوعت القصائد بين الغزلية والوطنية، حيث تمتع الحضور بجمالية الكلمات والأبيات التي عبرت عن حبهم لبلدهم وفخرهم بتاريخه.

نجح هذا البرنامج في رفع روح الانتماء والوطنية لدى الشباب المشاركين، كما شجعهم على المشاركة الفاعلة في النشاطات الثقافية والاجتماعية المحلية. إن تنظيم مثل هذه الأنشطة يساهم في تعزيز الهوية الثقافية وتعميق الانتماء للوطن والمجتمع، وهو ما يهدف إليه قصور الثقافة في نشر الثقافة والفن في جميع أنحاء مصر.

جانب من محاضرة ثقافية نظمها بيت ثقافة القصر بالوادي الجديد

جانب من محاضرة ثقافية نظمها بيت ثقافة القصر بالوادي الجديد