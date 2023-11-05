أستاذ بآداب أسيوط تفوز بجائزة أفضل بحث في مسابقة أبي اليقظان الثقافية

فازت الدكتورة أسماء عبدالرحمن استاذ الادب المساعد بكلية الآداب جامعة أسيوط، في مسابقة البحوث الأكاديمية على مستوى الوطن العربي، والتي تنظمها مؤسسة الشيخ أبي اليقظان الثقافية الدولية، في بحث بعنوان “البنية السردية للقصيدة الفلسطينية”.

وقالت أسماء عبدالرحمن، إنها مثلت مصر في هذه المسابقة ببحث عن القضية الفلسطينية من خلال تناول احد الشعراء لهذه القضية حيث تم اختيار شعر ابواليقظان الجزائري انموذجا وتقوم الدراسة على توضيح أهمية استخدام البنى السردية في الإبداعات الشعرية حيث أن الإبداع حالة انسانية متداخلة ومتشابكة تعج بالمتداخلات الفنية وتلك الدراسة تقوم على رصد تأثير الفنون السردية في ديوان مأساة فلسطين للشيخ ابراهيم ابي اليقظان وما لها من دور إنساني فني يحلق بنا من فضاء القصيدة الساكن إلى أمواج البحور المتلاطم

وأضافت عبدالرحمن، ان تلك الدراسة هدفت الي الوقوف على آليات الشعر السردية و الدرامية التي اعتمد عليها الشاعر في ديوانه والتي اسهمت في خدمة التجربة الشعرية التي نقلت المأساة التى يعيشها العالم العربي بشكل مميز عن باقى شعراء التجربة الفلسطينية كما وضحت الدراسة صورة الشاعر في النص الشعري متلبسا المكان والزمان والشخصيات ومتخذا من الصراع والمونولوج الدرامي للنص قناعا تظهر جليا تمثلات تلك النكسة وتلك المأساة التى تعيشها فلسطين الأبية بل الوطن العربي كافة