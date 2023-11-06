"جنى البلح".. مكتبة شرق بولاق الثقافية تنظم ورشة فنون تشكيلية بالوادي الجديد

ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد نفذت مكتبة شرق بولاق الثقافية ورشة فنون تشكيلية عن "جنى البلح" تنفيذ هناء بشير

تم تنظيم هذا العرض الفني في إطار تعزيز الحياة الثقافية والفنية في موط وتشجيع المجتمع المحلي على الاستمتاع والاندماج في الفنون التلقائية وقد حظي العرض بتفاعل كبير من قبل الجمهور المحلي، الذي توافد بأعداد كبيرة لمشاهدة الفرقة واستمتاع بأدائها.

تتميز فرقة التلقائين بموط بالتمثيل والرقص التلقائي، حيث يتفاعل الممثلون مع بعضهم البعض ومع الجمهور بشكل فوري ودون تدريب مسبق. تستخدم الفرقة عناصر الحركة والتعبير الجسدي لابتكار قصص ومشاهد مشوقة تمامًا في الحظة، وتعيش تجارب فنية فريدة.

تعكس فنون التلقائين جوهر الإبداع وروح الحرية، حيث يتمكن الفنانون من التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بشكل طبيعي وغير مقيد. تقدم هذه الفنون تجربة مميزة للجمهور، حيث يتم دفعهم إلى التفكير والتفاعل الفوري مع الأداء، مما يخلق أجواء مليئة بالحماس والإثارة.

يعد هذا العرض فرصة للمجتمع المحلي لاكتشاف الفنون التلقائية والتعرف على قدرات الفرقة ومواهبها. إنها فرصة مثالية لمحبي الفن والمهتمين بالثقافة للاستمتاع بأمسية فنية متميزة وفريدة من نوعها.

تؤكد الهيئة العامة لقصور الثقافة على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات الثقافية في جميع أنحاء البلاد، حيث تساهم في تعزيز الحياة الثقافية وتنمية قدرات الفنانين المحليين، بالإضافة إلى تنشيط السياحة الثقافية والترويج لمدننا الأثرية.

إن العرض الفني لفرقة التلقائين بموط كان نجاحًا كبيرًا، وشهد استحسانًا واسعًا من قِبَل المجتمع المحلي. نأمل أن تتواصل مثل هذه الفعاليات الثقافية والفنية في محافظة موط والمناطق المحيطة، حيث تسهم في إغناء الحياة الثقافية وتعزيز التفاعل الفني في المجتمع.

جانب من ورشة فنون تشكيلية

جانب من ورشة فنون تشكيلية

جانب من ورشة فنون تشكيلية