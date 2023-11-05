عرض فنون شعبية لفرقة التلقائين للفن الشعبي بالفرافرة

ضمن خطة العروض الفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد

تم تنظيم عرض فنون شعبية رائع في حديقة مكتبة الطفل والشباب بفرافرة، ضمن خطة العروض الفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة. تم تنظيم العرض بالتعاون مع فرقة التلقائين للفن الشعبي بفرافرة

حظيت العروض بمشاركة واسعة من قبل الأطفال والشباب في المدينة والمناطق المجاورة. وقدمت فرقة التلقائين للفن الشعبي وصلات فنية رائعة تجسد التراث الثقافي والفلكلور المحلي. وقد استمتع الجمهور بأداء الفرقة المتميز وتفاعلوا مع الأغاني والرقصات التقليدية.

يهدف هذا العرض إلى إحياء التراث الشعبي والتعريف به لدى الأجيال الشابة. كما يعد فرصة للشباب الموهوبين في مجال الفن الشعبي للظهور والاعتراف بهم. وقد تكللت الفعالية بالنجاح الكبير والتفاعل الإيجابي من الحضور.

تسعى الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات الفنية إلى تعزيز الثقافة المحلية وتعريف الشباب والأطفال بتراث بلادهم وتاريخهم الثقافي. وتبذل الهيئة جهودًا كبيرة لتعزيز الثقافة الشعبية وتشجيع المواهب في جميع أرجاء مصر.

من المؤكد أن مثل هذه الفعاليات ستستمر في تشجيع الفن الشعبي وإبراز جمالياته وأهميته في المجتمع. ولا شك أن هذه الأنشطة الفنية ستستمر في إلهام الشباب والأطفال للاهتمام بالفنون التقليدية والتراثية في المستقبل.

باختصار، فإن العرض الفني لفرقة التلقائين للفن الشعبي بفرافرة كان نجاحًا كبيرًا وأثر إيجابيًا في نشر الثقافة المحلية وتعزيز التراث الشعبي. ونأمل أن تستمر مثل هذه الفعاليات في إثراء حياة الناس ودعم المواهب الشبابية في مجال الفن الشعبي في الوادي الجديد.

جانب من عرض فنون شعبية لفرقة التلقائين للفن الشعبي