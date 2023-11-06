"دور وسائل الإعلام فى تمكين المرأة" محاضرة ثقافية ببيت ثقافة المعصرة

ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد وفى إطار اليوم العالمي للمرأة نظمت ثقافة المرأة التابعة لإدارة الدراسات والبحوث محاضرة ثقافية ببيت ثقافة المعصرة بعنوان "دور وسائل الإعلام فى تمكين المرأة"

حاضرتها الدكتورة مروة محمد عبد الهادي وهدفت المحاضرة إلى استعراض دور وسائل الإعلام في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع.

بدأت الدكتورة مروة محمد عبد الهادي بتقديم نبذة تاريخية عن تطور وسائل الإعلام ودورها في المجتمع وكيفية تأثيرها في تحديد الصورة النمطية للمرأة. ثم استعرضت أمثلة عن النقاشات الجارية في وسائل الإعلام حول قضايا المرأة وحقوقها.

جانب من المحاضرة الثقافية

تطرقت المحاضرة إلى دور وسائل الإعلام التقليدية مثل الصحف والتلفزيون والراديو في تسليط الضوء على قضايا المرأة وتوعية المجتمع. وأشارت الدكتورة مروة إلى أهمية تعزيز تمثيل المرأة في وسائل الإعلام وتعزيز دورها في صناعة القرار وتشكيل رؤية إيجابية عن المرأة.

وفي الوقت نفسه، تناولت المحاضرة دور وسائل الإعلام الحديثة مثل وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات في تعزيز صوت المرأة وتمكينها. وأشارت إلى الفرص الجديدة التي أتاحتها هذه الوسائل في نشر الأفكار والقضايا والمناقشات النقدية حول قضايا المرأة.

خلال المحاضرة، تم تفعيل الحوار مع الحضور وطرح الأسئلة. تناولت بعض الأسئلة دور الدولة في تشجيع تمثيل المرأة في وسائل الإعلام وضمان تنوع الصوت والتنوع الثقافي. وتم استعراض أيضًا تجارب ناجحة لتعزيز دور المرأة في وسائل الإعلام في بعض الدول العربية والعالمية.

اختتمت المحاضرة بتأكيد أهمية مواصلة النقاش والتوعية حول دور وسائل الإعلام في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها. وتم تشجيع الجميع على المشاركة الفعالة في الحملات الرقمية والحوارات العامة المتعلقة بقضايا المرأة في وسائل الإعلام.

تعكس هذه المحاضرة التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة في تعزيز دور المرأة في المجتمع وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز الوعي بأهمية تمكين المرأة في جميع المجالات بما في ذلك وسائل الإعلام.

جانب من المحاضرة الثقافية