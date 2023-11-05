«الأهلى للتمويل العقارى» تطلق برنامج AMF WIN لتوفير حلول تمويلية

أطلقت شركة الأهلى للتمويل العقارى برنامجًا تمويليًا جديدًا باسم AMF WIN بهدف توفير السيولة اللازمة لعملاء الشركة الحاليين والمرتقبين سواء أفراد أو شركات بهدف الاستفادة من الثروة العقارية المملوكة لهم وتعظيم العائد منها.

واكد كريم سوس الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى - رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتمويل العقارى أن برنامج AMF WIN (Ahly Mortgage Finance - WIN) الذى اطلقته شركة الأهلى للتمويل العقارى يتناسب مع مختلف احتياجات واختيارات العملاء واحتياجاتهم المالية، وهو الذى يأتى فى إطار سعى البنك الأهلى المصرى الدائم للوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء من مختلف الفئات ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية، مؤكدًا أن هذا البرنامج التمويلى يمكن العملاء من توجيه السيولة التى يتم الحصول عليها فى أوجه عديدو سواء فى أعمال التشطيبات لمختلف الوحدات أو لشراء المزيد من العقارات أو زيادة الاستثمار فيها أو أى أغراض أخرى ذلك دونما الاضطرار إلى بيع تلك الوحدات للحصول على السيولة المطلوبة.

وأضاف حاتم عامر العضو المنتدب لشركة الأهلى للتمويل العقارى أن إطلاق هذا البرنامج يأتى فى إطار استراتيجية الشركة لإطلاق حلولا تمويلية مبتكرة، وتواكب التطورات المتلاحقة فى السوق العقارى.

مشيرًا إلى أن AMF WIN يتميز بسعر فائدة تنافسى ينخفض وفقًا لعدد سنوات التمويل وبمدة تمويل تصل إلى 15 سنة للوحدات السكنية و12 سنه للوحدات التجارية والإدارية مع أنظمة سداد مرنة لتتناسب مع ظروف العميل

وأكد عامر أن البرنامج يُمكن العملاء من الحصول على تمويل يصل إلى 80% من القيمة السوقية للوحدة السكنية التى يمتلكونها، كما يوفر أيضاً تمويلًا يصل إلى 70%-75% من القيمة السوقية للوحدة التجارية والإدارية المملوكة

مضيفًا أنه روعى فى هذا البرنامج التيسير فى الإجراءات والمستندات المطلوبة وتقليل الوقت اللازم للحصول على التمويل، بالإضافة إلى توفير خصومات على رسوم السداد المعجل للعملاء وحماية الوحدة الممولة من خلال التأمين طوال مدة التمويل وإمكانية، إضافة دخل أحد الأقارب من الدرجة الأولى لزيادة مبلغ التمويل وتحويله إلى شريك فى الوحدة.

مؤكدًا أن الأهلى للتمويل العقارى تستهدف إطلاق المزيد من البرامج التمويلية المصممة خصيصًا لاستهداف المزيد من العملاء وفقًا واستراتيجية التطوير التى تنتهجها.