ورشة حكى عن "توفير الطاقه" نظمتها مكتبة الطفل بتنيدة بالوادي الجديد

ورشة حكى عن "توفير الطاقه" نفذتها مكتبة الطفل والشباب بتنيدة بالوادي الجديد ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد تنفيذ عايدة عبدالرؤوف

تهدف ورشة "توفير الطاقة" إلى توعية الشباب والأطفال بأهمية استخدام الطاقة بطريقة فعالة والحفاظ على الموارد الطبيعية. وتضمنت الورشة العديد من الأنشطة والألعاب التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال وتعليمهم كيفية استخدام الطاقة بشكل مسؤول وفعال.

ومن خلال هذه الورشة، استطاع المشاركون المساهمة في حماية البيئة والمحافظة على مصادر الطاقة، كما تعودوا على تبني سلوكيات وأساليب حياة صديقة للبيئة. وقام الفريق المنفذ بإعداد خطة عمل مستقبلية تستهدف إقامة المزيد من هذه الورش والنشاطات لرفع الوعي البيئي في المجتمع.

ويأتي هذا النشاط كجزء من جهود الدولة المصرية في الحفاظ على البيئة والحد من استنزاف الموارد الطبيعية في البلاد. وكما تعلم الأطفال من خلال هذه الورشة، فإن الوعي البيئي يعد من أهم العوامل التي تسهم في المحافظة على البيئة وتوفير الموارد الطبيعية من خلال استخدامها بشكل فعال ومسؤول.

جانب من ورشة حكي بالوادي الجديد

جانب من ورشة حكي بالوادي الجديد

جانب من ورشة حكي بالوادي الجديد