سيدات يد الزمالك تفزن على الزهور في بطولة الدوري

فاز فريق الناشئات لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 علي نظيره الزهور بنتيجة 36/38 بالمباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء ، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الاول لبطولة الدوري .

اقرأ أيضًا..

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبات راحة سلبية غدا الاثنين على أن يستأنف الفريق مرانه الجماعي الثلاثاء المقبل استعدادا للمواجهات المقبلة .

ومن المنتظر أن يلاقي الزمالك نظيره أصحاب الجياد المقرر لها الخميس المقبل في تمام الرابعة عصراً بصالة الاخير .

ويقود الفريق محمد الأحمر مديراً فنياً وداليا القط إدارية الفريق