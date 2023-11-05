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الأحد 05 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيدات يد الزمالك تفزن على الزهور في بطولة الدوري

سيدات يد الزمالك
سيدات يد الزمالك

فاز فريق الناشئات لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 علي نظيره الزهور بنتيجة 36/38 بالمباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء ، ضمن منافسات الجولة الثانية من  الدور الاول لبطولة الدوري .

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وقرر الجهاز الفني منح اللاعبات راحة سلبية غدا الاثنين على أن يستأنف الفريق مرانه الجماعي الثلاثاء المقبل استعدادا للمواجهات المقبلة .

ومن المنتظر أن يلاقي الزمالك نظيره أصحاب الجياد المقرر لها الخميس المقبل في تمام الرابعة عصراً بصالة الاخير .
ويقود الفريق محمد الأحمر مديراً فنياً وداليا القط إدارية الفريق

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