أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد 5 - 11 - 2023

وصلت أسعار الذهب اليوم 5 – 11 - 2023 في مصر، إلى مستويات قياسية، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار، فهو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب اليوم الأحد 5- 11- 2023 بدون مصنعية

عيار 24

عيار 24 بيع 2,926 شراء 2,949 جنيه.

عيار 22

عيار 22 بيع 2,682 شراء 2,703 جنيه.

عيار 21

عيار 21 بيع 2,560 شراء 2,580 جنيه.

عيار 18

عيار 18 بيع 2,194 شراء 2,211 جنيه.

عيار 14

عيار 14 بيع 1,707 شراء 1,720 جنيه.

عيار 12

عيار 12 بيع 1,463 شراء 1,474 جنيه.

الاونصة

بيع 90,990 شراء 91,701 جنيه.

الجنيه الذهب

بيع 20,480 شراء 20,640 جنيه.

كيلو الذهب

بيع 2,925,714 شراء 2,948,571 جنيه.