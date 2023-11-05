رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارًا بتعيين مديراً تنفيذياً لمكتب رعاية الطلاب الوافدين

أصدر رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أحمد المنشاوي، قرارًا بتعيين الدكتور عمرو سيد حسن مديرًا تنفيذيًا لمكتب شؤون ورعاية الطلاب الوافدين بالجامعة.

وأكد الدكتور المنشاوي، أن جامعة أسيوط تهدف إلى استقطاب الطلاب الوافدين بفضل جودة تعليمها وأبحاثها، وتسعى لتوفير الرعاية اللازمة لهؤلاء الطلاب الملتحقين بالدراسة في مختلف كليات الجامعة، سواء في المرحلة الجامعية الأولى أو في الدراسات العليا، وتسهيل إجراءات التسجيل في الكليات، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة الثقافية والفنية ودمجهم مع الطلاب المصريين.

وتهدف الجامعة إلى تحقيق رؤية شاملة للرعاية الطلابية الوافدة، حيث تسعى إلى تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للطلاب الوافدين في جميع جوانب حياتهم الأكاديمية والشخصية. وتعتبر مكتب شؤون ورعاية الطلاب الوافدين دورًا رئيسيًا في تحقيق هذه الرؤية، حيث يعمل على تسهيل إجراءات قبول الطلاب الوافدين وتوفير الإرشاد الأكاديمي لهم، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب الوافدين.

وتعتبر جامعة أسيوط واحدة من أبرز الجامعات في مصر والمنطقة، حيث تحظى بسمعة طيبة في تقديم تعليم عالي الجودة وتطوير البحث العلمي. وبالاعتماد على هذه السمعة المرموقة، تعمل الجامعة على استقطاب الطلاب الوافدين من مختلف أنحاء العالم، وتهدف إلى توفير بيئة تعليمية متميزة ومحفزة تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم الأكاديمية.

ومن بين أهم أولويات الجامعة هو توفير الرعاية الكاملة للطلاب الوافدين، بدءًا من عملية القبول وانتهاءً بمرحلة الدراسة، حيث يتم توفير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة للطلاب الوافدين في مجالات مختلفة، بما في ذلك التدريب الرياضي وعلوم الحركة التي يتم تقديمها من خلال قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة.

وبفضل تعيين الدكتور عمرو سيد حسن كمدير تنفيذي لمكتب شؤون ورعاية الطلاب الوافدين، سيتم تعزيز جودة الرعاية المقدمة لهؤلاء الطلاب وتحسين تجربتهم الجامعية. كما سيكون للدكتور عمرو سيد حسن دور هام في تعزيز التعاون مع الطلاب الوافدين والتواصل معهم لفهم احتياجاتهم ومساعدتهم في التكيف مع الحياة في الجامعة والمدينة.

باختصار، تعتبر جامعة أسيوط وجهة مثالية للطلاب الوافدين الذين يسعون للحصول على تعليم عالي الجودة والاستفادة من الفرص الأكاديمية والثقافية المتاحة في مصر. ومن خلال تعيين الدكتور عمرو سيد حسن كمدير تنفيذي لمكتب شؤون ورعاية الطلاب الوافدين، ستعمل الجامعة على توفير الرعاية اللازمة وتلبية احتياجات الطلاب الوافدين في جميع جوانب حياتهم الجامعية.