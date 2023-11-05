شاهد نونيز يهدر أغرب فرصة في مسيرته ورد فعل صلاح

صناعة بالرأس وضعت داروين أمام الشباك

أهدر النجم الاوروجوياني داروين نونيز هدف مؤكد لنادي ليفربول أمام فريق لوتون تاون، في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد كينيل ورث رود، مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الحادي عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

نونيز يهدر أغرب فرصة ورد فعل صلاح

وشهدت الدقيقة 70 من عمر اللقاء أسيست بالرأس من محمد صلاح وضع نونيز أمام المرمى ليهدر واحدة من أغرب الفرص في مسيرته الكروية، ليكون رد فعل النجم المصري بوضع يدة على رأسه والسقوط على الأرض من الحسرة على الهجمة السهلة.

يسيطر التعادل على نتيجة مباراة ليفربول أمام لوتون تاون، وإذا نجح نونيز في تسجيل الهدف كان سيضع فريقه في المقدمه، ليتفاجئ بعدها بدقائق قليلة بتسجيل نادي لوتون الهدف في الدقيقة 80.

هجمة نونيز ورد فعل صلاح