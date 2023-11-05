سكرتير عام مساعد الإسماعيلية يستقبل قنصل سفارة سلوفاكيا بمكتبة مصر العامة

استقبل السكرتير العام المساعد للمحافظة مساء اليوم الأحد، قنصل سفارة سلوفاكيا والوفد المرافق لها، وذلك بمكتبة مصر العامة؛ من أجل التنسيق والإعداد للاحتفال بيوم للتبادل الثقافي بين الجانبين، تأكيدًا على أهمية التبادل الثقافي بين الشعوب، وتوطيدًا للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وسلوفاكيا.

يأتي ذلك بحضور مدير العلاقات الخارجية بمحافظة الإسماعيلية ومدير مكتبة مصر العامة.

وتفقدت القنصل القاعات المختلفة لمكتبة مصر العامة وقاعة المسرح والمنطقة الخضراء ومنطقة الأطفال، مشيدة بالدور الهام للمكتبة وما لمسته من أنشطة ثقافية وترفيهية مختلفة للأطفال، ناقلة تحيات سفير جمهورية سلوفاكيا وسعادته بإقامة يوم للتبادل الثقافي بين رحاب محافظة الإسماعيلية لما تتميز به من مناخ معتدل ومسطحات خضراء.

ورحب السكرتير العام المساعد للمحافظة بقنصل سفارة سلوفاكيا والوفد المرافق لها، ناقلًا تحيات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مشيرًا إلى الروابط الدبلوماسية التي تجمع بين البلدين منذ نشأة جمهورية سلوفاكيا وحتى الوقت الحاضر.

ومن الجدير بالذكر أن اليوم الثقافي السلوفاكي سيتم تنظيمه بمكتبة مصر العامة تحت رعاية محافظ الإسماعيلية في النصف الثاني من شهر يناير القادم، على أن يشمل العديد من الفعاليات المختلفة من معارض وورش.