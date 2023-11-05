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الأحد 05 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بطاقة صفراء لـ كلوب بعد اعتراضه على حكم مباراة وليفربول ولوتون

كلوب
كلوب

منح حكم مباراة ليفربول  ولوتون تاون البطاقة الصفراء لـ يورجن كلوب مدرب الريدز خلال المباراة الجارية الأن على ملعب الأخير في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.


واعترض كلوب على قرار حكم المباراة، ليقرر الحكم إشهار البطاقة الصفراء في وجه كلوب الذي ابدى استغرابه لرد فعل حكم المباراة السريع.

وابدى يورجن كلوب مدرب ليفربول اعتراضه على قرار الحكم، مبديا استغرابه لـ الحكم الرابع بعد قرار حكم الساحة بإشهار البطاقة الصفراء في وجه الألماني.

ويخيم التعادل السلبي دون أهداف بين ليفربول ولوتون تاون، وفشل لاعبو الريدز في فك شفرة الريدز حتى الأن.
ويشارك محمد صلاح أساسيا في اللقاء أمام لوتون منذ بداية المباراة حتى الأن.
 

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