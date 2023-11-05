إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز دشنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، اليوم الأحد، برئاسة عبد اللاه الخبير حملة لازالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت الحملة عن إزالة عدد ٦ حالات بواقع ٨ قراريط ونصف لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بكافة قرى المركز.

وتأتى هذه الحملات طبقا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات ومنع أى تعد جديد نهائيا وإزالته فورا فى المهد.

من جانبه أكد الخبير رئيس المركز، أنه لا تهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعيه وأملاك الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس. ومصادرة مواد وأدوات البناء.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.