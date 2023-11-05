الهلال يعلن إصابة سافيتش ومدة غيابه عن الفريق

أعلن الجهاز الطبي للفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال إصابة اللاعب الصربي سيرجي سافيتش لاعب الفريق، من خلال البيان الرسمي الذي أعلنه النادي عبر صحفاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الهلال يعلن إصابة سافيتش ومدة غيابه

كان سيرجي سافيتش قد تعرض لإصابة وهي التواء في الركبة في مباراة الفتح الماضية التي فاز فيها الهلال بهدفين دون مقابل، والتي شهدت خروج سافيتش في الدقيقة 74 من عمر اللقاء ودخول محمد كنو بدلًا منه بسبب الإصابة.

وكتب نادي الهلال من خلال صفحاته: "أثبتت الفحوصات الطبية إصابة سيرجي سافيتش في الركبة، ومن المقرر ان يخضع اللاعب لفترة علاج وتأهيل لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع".

يستعد الهلال لمواجهة نادي مومباي الهندي غدًا الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات دوري ابطال آسيا، حيث مواجهات المجموعة الرابعة.