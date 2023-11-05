محمد سلام يمارس الصمت العقابي بعد هجوم بيومي فؤاد عليه| تعليق خارج التوقعات

أمتنع الفنان محمد سلام عن الرد بعدما تعرض لهجوم عنيف من قبل الفنان بيومي فؤاد ضمن عرض مسرحية "زواج اصطناعي"، خلال موسم الرياض.

محمد سلام

أشار محمد سلام في حديثه قائلاً: "أنا لسه شايف فيديو بيومي فؤاد حالا ومفيش رد هقوله وأنا مش حابب أعلق عليه ولا أحب أتكلم في الموضوع دا خالص".

وأمتنع محمد سلام أيضاً عن التعليق على ما أثير مؤخرا حول خسارته لأدوار كان سيشارك بها بعدما اعتذر من مسرحية "زواج اصطناعي" التي عرضت في موسم الرياض بسبب أحداث غزة.

محمد سلام

وكان الفنان بيومي فؤاد شن هجوما على الفنان محمد سلام على خلفية انسحابه من مسرحية "زواج اصطناعي".

تحدث بيومي فؤاد على المسرح عن موقف محمد سلام بعد انسحابه من المسرحية، قائلا: "من حقك إنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك، إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم، إحنا بنقدم فننا المصري وانتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا جدا".

بيومي فؤاد ومحمد سلام

بيومي فؤاد: أنا فنان مصري وليا الشرف

وتابع بيومي فؤاد معلقاً: "شيء عظيم إن الفنان يبقى ليه جمهور في كل الدول ... شيء عظيم إني أخرج أتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية وهي تعلم إن أنا مصري أنا بشرف بلدي، أنا فنان مصري وليا الشرف".

من ناحية أخرى، أعلن الفنان محمد سلام مؤخراً عن انسحابه من مسرحية "زواج اصطناعي"، التي انطلقت بداية الشهر الجاري بسبب أحداث فلسطين.

محمد سلام

محمد سلام يعلن انسحابه من مسرحية زواج اصطناعي

ونشر محمد سلام فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" تحدث قائلاً، إنه توقع أن يتم إلغاء موسم الرياض بسبب الأحداث التي تشهدها غزة، بعد قرار إلغاء مهرجانات كبيرة مثل القاهرة السينمائي والجونة، لكن لم يحدث فاضطر الإعتذار عن السفر، لأنه لن يستطيع أن يقدم كوميديا ورقص، تزامنا مع ما تشهده فلسطين من أحداث مؤسفة.

وأكد محمد سلام أنه شعر لو فعل ذلك كأنه يساهم في قتلهم أيضا، وهو ما رفضه تماما، رغم يقينه أن القرار قد يأتي بنتائج عكسية له، ويؤثر على عمله ودخله فيما بعد، لكنه أصر، معلقاً: "مش هموت من الجوع".

مسرحية زواج اصطناعي

أبطال مسرحية زواج اصطناعي

مسرحية "زواج اصطناعي" بطولة مي عز الدين، ومحمد أنور، بديلا لمحمد سلام، وبيومي فؤاد ودنيا المصري ومصطفى غريب وإيمان السيد وسليمان عيد.

أحداث مسرحية زواج اصطناعي

تدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي حول شخصيتي شروق وفاروق، اللذين يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية يجري لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.