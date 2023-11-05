كاملة أبو ذكرى تلقن بيومي فؤاد درسًا قاسيًا: الفن نعمة أنتم آخر ناس تتكلموا عنها

وجهت المخرجة كاملة أبو ذكري رسالة حادة للفنان بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل خلال الساعات الماضية حول حديثه عن الفن ضمن عرض مسرحيته "زواج اصطناعي" خلال موسم الرياض.

كاملة أبو ذكري وبيومي فؤاد

كاملة أبو ذكري تخرج عن صمتها برد حاد: لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة

نشرت كاملة أبو ذكري عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "الأستاذ الفنان إلي كنت واحدة من محبيه...لو حضرتك فاكر إنك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب واتنفذ في تلات أيام، وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تاخد آلاف الدولارات، لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة".

بيومي فؤاد

كاملة أبو ذكري: التفاهات دي لا تشرف الفن المصري

تابعت كاملة أبو ذكري حديثها معلقه: "ولما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري ولما تعرض التفاهة دي وجيرانك بيدبحوا أطفاله ونساءه ورجاله وتقولي الفن يبقي ماعنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمة أنتم آخر ناس تتكلموا عنها".

مسرحية زواج اصطناعي

أبطال مسرحية زواج اصطناعي

مسرحية "زواج اصطناعي" بطولة مي عز الدين، ومحمد أنور، بديلا لمحمد سلام، وبيومي فؤاد ودنيا المصري ومصطفى غريب وإيمان السيد وسليمان عيد.

أحداث مسرحية زواج اصطناعي

تدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي حول شخصيتي شروق وفاروق، اللذين يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية يجري لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.