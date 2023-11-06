قصر ثقافة الخارجة ينظم ورشة فنون تشكيلية عن "جمع محصول البلح"

في إطار خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تم تنفيذ ورشة فنون تشكيلية في قصر ثقافة الخارجة برئاسة سماح مسعود مدير قصر ثقافة الخارجة، وذلك بالتعاون مع المنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل وبإشراف ابتسام عبدالمريد مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد.

تهدف هذه الورشة إلى تعزيز الوعي الثقافي وتنمية المهارات الفنية لدى المشاركين من خلال استكشاف فن "جمع محصول البلح" وتجسيده بأسلوب فني تشكيلي مميز. تم تنظيم ورشة عمل لمدة يومين، حيث تم تقديم نصوص تعليمية وتوجيهات فنية من قبل الفنانة أمال جمال.

تضمنت الورشة عددًا من الجلسات التفاعلية والعمل العملي، حيث قام المشاركون بتعلم أساسيات جمع محصول البلح وأدواته، إلى جانب تعلم أساليب العمل التشكيلي المناسبة لتجسيد هذا الفن الفريد. كانت هناك فرصة للتدرب على استخدام الألوان واللوحات والأدوات المختلفة لإنشاء مشاريع فنية تعبيرية تحاكي جمال وتفاصيل جمع محصول البلح.

بعد انتهاء الورشة، قدم المشاركون أعمالهم الفنية النهائية في معرض صغير تم عقده في قصر ثقافة الخارجة. وقد تم استقبال الأعمال بإعجاب كبير من قبل الزوار، حيث أبدوا إعجابهم بالتفاصيل الدقيقة والألوان الزاهية التي تم استخدامها في تلك الأعمال الفنية.

تهدف هذه الأنشطة الثقافية إلى تعزيز الموروث الثقافي المحلي وتشجيع الناس على اكتشاف وتعلم فنون تقليدية ترتبط بالبيئة المحيطة بهم. كما تسعى الورشة إلى تعزيز التواصل الثقافي بين الشباب وتعزيز الابتكار والابداع في المجال الفني.

من المؤكد أن هذه الورشة المميزة قد أتاحت للمشاركين فرصة لتوسيع معرفتهم الفنية وتطوير مهاراتهم التشكيلية، وستستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية المماثلة في المستقبل لتعزيز الثقافة ولدعم المواهب والابداع في مجالات متنوعة.

جانب من ورشة الفنون التشكيلية

جانب من ورشة الفنون التشكيلية