ليفربول يتعادل مع لوتون في شوط أول ممل

أنتهى الشوط الأول بين ليفربول ولوتون تاون سلبيا دون أهداف في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب الأخير في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

حاول لاعبو ليفربول بقيادة صلاح نجم الريدز في فك شفرة لوتون في ملعبه “الصغير” الذي يعتبر الأصغر في إنجلترا.

وكان الشوط الأول ممل إلى حد كبير ولم يشهد خطورة كبيرة سوى في هجمة لليفربول بأقدام جوتا الذي سدد كرة لكن حارس لوتون تصدى لها، وفرصة وحيدة لأصحاب الأرض لكنها لم تسكن الشباك، وكان محمد صلاح سدد كرة بشكل ضعيف بعيدة فوق المرمى بأمتار كثيرة.





تشكيل ليفربول أمام لوتون:



في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: جو جوميز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتيه، ترينت أرنولند

في خط الوسط: دومينيك سبوزولاي، أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافنبيرش

في الهجوم: ديوجو جوتا، نونيز، محمد صلاح.

على دكة البدلاء: كيليهر، تسيميكاسس، جويل ماتيب، كونساه، واتارو إندو، هارفي إليوت، بن دوك، كودي جاكبو، لويس دياز.